Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Cụm thi đua số 1 gồm Công đoàn 10 phường: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa. Hiện Cụm quản lý 1.365 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 95.657 đoàn viên.

Năm 2026, bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Công đoàn các phường trong Cụm đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) làm trung tâm. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hoạt động báo công dâng Bác, triển khai Luật Thủ đô...

Các đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, nhất là những vấn đề liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc; kịp thời phối hợp giải quyết kiến nghị, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, không để phát sinh các vụ việc đình công, gây mất an ninh trật tự.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là điểm sáng nổi bật của Cụm thi đua số 1. Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày phát triển đoàn viên thành lập CĐCS, Công đoàn các phường đã chủ động rà soát, phân loại doanh nghiệp theo quy mô lao động, chú trọng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Công đoàn. Kết quả, trong năm 2026, toàn Cụm đã thành lập mới 526 CĐCS, kết nạp 24.750 đoàn viên.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp về giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công tác kiện toàn tổ chức Công đoàn khối trường học sau sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai bài bản, bảo đảm ổn định hoạt động và tư tưởng đội ngũ. Công tác tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, với hàng trăm đoàn viên ưu tú được giới thiệu để cấp ủy xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Công tác nữ công được quan tâm với tỷ lệ thành lập Ban nữ công quần chúng tại các CĐCS đủ điều kiện đạt trên 95%. Các hoạt động nhân dịp 8-3, 20-10, Tuần lễ Áo dài, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, chăm lo con em đoàn viên vượt khó học giỏi được tổ chức sôi nổi. Đáng chú ý, Công đoàn phường Ba Đình và Cửa Nam đã hướng dẫn CĐCS phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại điểm về đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lê Đình Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách các phường trong Cụm.

Đối với nhiệm vụ năm 2027, đồng chí nhấn mạnh, đây là năm tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Công đoàn các phường cần chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung vào các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị sớm đề xuất những hoạt động trọng tâm, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Nội dung hoạt động cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn tại các đơn vị mới thành lập, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt”, bảo đảm an ninh công nhân.