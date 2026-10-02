Cụm thi đua số 1 ngành Toà án giải quyết hơn 11.000 vụ, việc

Đó là những kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2026 của Cụm thi đua số 1 các Toà án nhân dân (TAND) khu vực, tổ chức chiều 2/10.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 1 ngành Toà án.

Cụm thi đua số 1 gồm 5 đơn vị TAND khu vực: 1, 3, 5, 6 và 9. Năm 2026, các đơn vị triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có bản lĩnh, trách nhiệm, nâng cao chất lượng xét xử và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Toà án.

Bà Trần Bích Ngọc, Chánh án TAND khu vực 6, Trưởng Cụm thi đua số 1 báo cáo tình hình thi đua trong lĩnh vực xét xử của các TAND khu vực trong cụm.

Công tác chuyển đổi số, chuẩn hoá dữ liệu trên phần mềm Quản lý án, số hoá hồ sơ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hỗ trợ Thẩm phán, Thư ký trong quá trình giải quyết án.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 1 tiến hành quy trình bỏ phiếu đề nghị TAND khu vực 3 - Cà Mau nhận “Cờ thi đua TAND”, đồng thời, phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2027 giữa các đơn vị TAND khu vực.

Các thành viên trong Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Ông Đặng Quốc Khởi, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau khẳng định, kết quả công tác thi đua của các cụm cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của ngành Toà án trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các phong trào thi đua.

Ông Đặng Quốc Khởi, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ tổng kết.

Lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau đề nghị Cụm thi đua tiếp tục rà soát, xem xét cụ thể các chỉ tiêu, tiêu chí và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm việc đánh giá thành tích thi đua khách quan, đúng quy định.

Cùng thời điểm, tại TAND khu vực 8 - Cà Mau, Cụm thi đua số 2 gồm 4 TAND khu vực: 2, 4, 7 và 8 cũng tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2026 và phát động phong trào thi đua năm 2027. TAND khu vực 8 vinh dự được đề nghị “Cờ thi đua TAND”.

Các thành viên Cụm thi đua số 2 bày tỏ quyết tâm đoàn kết, cùng nhau phấn đấu trong phong trào thi đua của ngành Toà án.