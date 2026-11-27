Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 1

Cụm thi đua số 1 có 10 đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực, gồm: cơ quan chuyên trách công đoàn, y tế, giáo dục, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, báo chí - truyền thông và bảo hiểm xã hội.

Năm 2026, bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các đơn vị trong Cụm đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn và mục tiêu phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại hội nghị

Ngay từ đầu năm, cụm đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; sớm đưa nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn các cấp vào cuộc sống”, gắn với phong trào “5 tiên phong, 5 đồng hành” và phương châm “Tiên phong - Đồng hành - Vươn mình - Cống hiến”.

Từ nội dung phát động, các đơn vị đã tập trung vận động đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả công tác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số vào hoạt động chuyên môn và công đoàn được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại mỗi đơn vị. Cùng với đó, công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn và người sử dụng lao động triển khai các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Nhiều mô hình được triển khai và phát huy hiệu quả như: “Bệnh viện thông minh, người thầy thuốc Hợp Lực tận tâm, chuyên nghiệp” của Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực; “Bệnh viện xanh, sạch, đẹp 5S” của Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh; “Viên chức, người lao động tiên phong thực hiện chuẩn chuyển đổi số toàn diện” của Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức; “Tiên phong chuyển đổi số - Lan tỏa niềm tin, kiến tạo giá trị” của Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa...

Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực phát biểu tại hội nghị

Đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, đổi mới hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi người lao động; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong thời gian tới.

Năm 2027, Cụm thi đua số 1 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua và hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong số lao động đủ điều kiện, chỉ tiêu kết nạp đảng viên và các chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh giao; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; tăng cường chuyển đổi số, phát triển đội ngũ “công nhân số”; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ...

Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2026 chuyển giao cờ Cụm trưởng năm 2027 cho Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 1 đã suy tôn đơn vị dẫn đầu cụm, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua; suy tôn các đơn vị xuất sắc đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua và suy tôn Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2027.