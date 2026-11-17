Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Ban Công tác nông dân Trung ương và đại diện Hội Nông dân các địa phương trong Cụm.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và thành phố Bắc Ninh dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Trần Thị Hằng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh trong 10 tháng đầu năm 2026. Nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của các cấp Hội Nông dân trong bức tranh chung đó, đồng chí khẳng định hội nghị là dịp quan trọng để các đơn vị đánh giá toàn diện kết quả năm 2026, chia sẻ mô hình sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2026, các cấp Hội trong Cụm đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội và cấp ủy địa phương, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, gắn với ứng dụng công nghệ số. Công tác xây dựng tổ chức Hội chuyển biến tích cực, toàn Cụm kết nạp mới trên 28.800 hội viên, đạt 131,1% kế hoạch; thành lập mới 250 chi hội và 1.038 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và phát triển kinh tế tập thể, tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 768.000 hộ đăng ký; toàn Cụm thành lập mới 238 tổ hợp tác và 105 hợp tác xã nông nghiệp. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật, với hàng trăm nghìn hội viên được tập huấn kỹ năng số và sử dụng Nền tảng số Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Trần Thị Hằng phát biểu chào mừng hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua giữa các đơn vị chưa đồng đều, có 6 trong số 10 đơn vị còn chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (tập trung ở nội dung tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân, phát triển tổ hội nghề nghiệp, dư nợ ngân hàng và chuyển đổi số). Việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính ở một số nơi còn lúng túng; năng lực cán bộ cơ sở và quy mô, năng lực quản trị của một số tổ hợp tác, hợp tác xã còn hạn chế.

Tại Bắc Ninh, Hội Nông dân thành phố đã kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động tại 99 cơ sở Hội; hoàn thành 24 trong số 24 nhóm chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội giao, trong đó có 17 nhóm vượt kế hoạch. Các cấp Hội thành phố vận động hơn 230.000 hộ đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; hỗ trợ thành lập mới 26 tổ hợp tác và 5 hợp tác xã nông nghiệp.

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, các cấp Hội hướng dẫn hơn 70.000 hội viên kích hoạt Nền tảng số Nông dân Việt Nam; thành lập 20 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với chuyển đổi số. Trong năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tăng thêm 24,9 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lên 249,7 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ hội viên mở rộng sản xuất.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chứng kiến các đơn vị Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua và chương trình phối hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, các cấp Hội trong Cụm cần tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng và Trung ương Hội; chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể; đồng thời coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đời sống và năng lực sản xuất cho hội viên nông dân.

Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, tập trung củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở; đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ hội viên chuyển đổi số. Các đơn vị kiến nghị Trung ương Hội quan tâm tháo gỡ khó khăn về tổ chức bộ máy, cán bộ cơ sở; bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tăng cường tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số.

Nhân dịp này, các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua và chương trình phối hợp trong thời gian tới.