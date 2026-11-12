Cụm thi đua số 1 Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổng kết công tác thi đua năm 2026

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng Cụm thi đua số 1.

Cụm thi đua số 1 thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam gồm 4 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng. Năm 2026 là năm đầu tiên các Hội trong Cụm triển khai hoạt động theo nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, trang trại, gia trại.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, các Hội đã tích cực củng cố tổ chức, phát triển hội viên, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ hội viên liên kết, hợp tác cùng phát triển. Đến nay, toàn Cụm có 775 hội viên, trong đó năm 2026 kết nạp mới 25 hội viên; thành lập 26 chi hội và câu lạc bộ.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh tiếp tục duy trì ổn định. Tổng doanh số trong năm đạt 12.400 tỷ đồng; đóng góp ngân sách nhà nước gần 800 tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8-15 triệu đồng/người/tháng. Nhiều doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Công tác từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội được các Hội quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm, tổng kinh phí dành cho các hoạt động an sinh xã hội đạt gần 2,8 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ Tết cho Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn hơn 1,2 tỷ đồng; xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội 690 triệu đồng; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn 185 triệu đồng; chăm lo các đối tượng chính sách, người có công 646 triệu đồng và duy trì hoạt động nồi cháo nhân đạo.

Đồng chí Đỗ Văn Quý, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như hoạt động giữa các Hội chưa đồng đều; việc liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; một bộ phận doanh nhân chưa tích cực tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản trị, nhất là kiến thức về chuyển đổi số. Từ đó, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong thời gian tới.

Năm 2027, Cụm thi đua số 1 xác định tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên có chất lượng; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng chuyển đổi số. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội.

Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh 4 tỉnh, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm thi đua số 1 đạt được trong năm 2026. Mặc dù phần lớn các Hội mới kiện toàn tổ chức sau Đại hội, song đã nhanh chóng ổn định bộ máy, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua.

Về nhiệm vụ năm 2027, đề nghị các Hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hội viên; lấy hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh làm nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hợp tác giữa 4 tỉnh, thành phố. Đồng thời, chú trọng tập huấn nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tiếp tục phát huy truyền thống nghĩa tình đồng đội, chăm lo đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Các phong trào thi đua phải đi vào thực chất, tạo ra giá trị kinh tế cụ thể, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nhân cựu chiến binh bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, đại diện các Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh 4 tỉnh, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển - Nghĩa tình đồng đội”, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.