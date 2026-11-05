Cụm thi đua số 1 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh cùng lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong Cụm chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương. Các phong trào, hoạt động tập trung vào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

Nổi bật, Hội Cựu chiến binh trong Cụm đã phối hợp hỗ trợ hơn 65,6 nghìn hộ hội viên vay vốn với tổng số tiền hơn 5,5 nghìn tỷ đồng; sử dụng quỹ hội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay 226 tỷ đồng phát triển kinh tế.

Các cấp Hội hỗ trợ xây mới, xóa nhà tạm cho 145 hộ, tổng trị giá 11,6 tỷ đồng; tuyên truyền, vận động hội viên hiến 172,7 nghìn m² đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh chuyển đổi số, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức phong trào thi đua; chỉ ra những hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới

Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị của Cụm thi đua số 1, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng và đồng chí Nguyễn Thị Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Cụm thi đua số 1 đạt được trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh, bước sang năm 2027 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), các cấp Hội cần tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII và nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp.

Chú trọng hai khâu đột phá là xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, vững mạnh, đội ngũ cán bộ gương mẫu, tiêu biểu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết thực hiện giao ước thi đua của đại diện Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 1.

Các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và bảo vệ Nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2026-2031; khuyến khích hội viên phát triển các mô hình kinh tế, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử vào sản xuất, kinh doanh; nhân rộng các mô hình liên kết, tương trợ, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Đổi mới thực chất công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng quy chế hoạt động thi đua, khen thưởng của Cụm; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, bảo đảm việc bình xét, biểu dương, khen thưởng khách quan, công tâm, kịp thời, chú trọng cán bộ, hội viên trực tiếp công tác tại cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2027.