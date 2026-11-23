Thi đua thực chất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo

Ngày 20/11, Cụm thi đua số 1 - Bộ CA tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2026. Tham dự có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ CA; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó chánh Văn phòng Bộ CA; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội; Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc 3 địa phương.

Trong năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CA Trung ương và lãnh đạo Bộ CA, Công an TPHCM đã chủ động phối hợp với Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hải Phòng xây dựng (XD) chương trình, kế hoạch công tác, thống nhất các nội dung trọng tâm và giải pháp triển khai phong trào thi đua "Vì ANTQ". Trên cương vị Cụm trưởng, Công an TPHCM đã phát huy vai trò điều phối, kết nối, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động giữa các đơn vị. Phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu

Đáng chú ý, Công an TPHCM đã cụ thể hóa phong trào thi đua bằng việc thực hiện phương châm "Ba nhất": Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất. Tinh thần này được thể hiện qua nhiều mặt công tác, từ tham mưu chiến lược, đấu tranh PCTP đến CĐS, cải cách hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong công tác tham mưu, Công an TPHCM đã chủ động đề xuất XD "Thành phố không ma túy" đến năm 2030; phối hợp tháo gỡ những vướng mắc tồn tại kéo dài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Trên lĩnh vực CĐS, mô hình "Trạm công dân số" được Bộ CA công nhận là sáng kiến cấp bộ; cùng với "Chiến dịch 100 ngày đêm" tháo gỡ các điểm nghẽn CĐS, góp phần thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án 06 của Chính phủ.

Trên mặt trận đấu tranh PCTP, Công an TPHCM đã triển khai nhiều đợt cao điểm, trong đó có chiến dịch 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm đường phố, góp phần làm sạch địa bàn, giữ vững ANTT. Công tác an sinh xã hội cũng ghi dấu ấn với việc hoàn thành, đưa vào hoạt động Trường Văn hóa CAND 5 chỉ sau 40 ngày, tạo điều kiện học tập cho khoảng 1.000 em có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động chăm lo nghĩa tình đồng đội.

Cùng với những kết quả của Công an TPHCM, Công an TP.Hà Nội cũng ghi nhận thành tích nổi bật khi hoàn thành 68 chỉ tiêu công tác được giao, trong đó có 46 chỉ tiêu vượt mức, 5 chỉ tiêu vượt từ 300% trở lên và 8 chỉ tiêu vượt từ 200% trở lên. Công an TP. Hải Phòng đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyên môn, triển khai các mô hình, giải pháp đột phá, góp phần bảo đảm ANTT và phục vụ phát triển KT - XH địa phương. Những nỗ lực đó được ghi nhận qua kết quả công tác thi đua - khen thưởng (TĐ - KT) dành cho 16.800 lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an TPHCM, 10.868 lượt của Công an TP. Hà Nội và 1.910 lượt của Công an TP. Hải Phòng.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM - thay mặt đơn vị Cụm trưởng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM, đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2026 - bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Bộ CA tin tưởng giao nhiệm vụ và nhấn mạnh thành quả đáng ghi nhận này không chỉ là kết quả chuyên môn mà còn là sự gắn kết, phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa CA của 3 thành phố. Cũng theo Trung tướng Mai Hoàng, thi đua không phải để chạy theo danh hiệu hay thành tích hình thức, mà phải hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững bình yên và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT - XH. Trên cương vị Cụm trưởng, Công an TPHCM luôn xác định trách nhiệm trọng tâm là kết nối, phối hợp, tạo điều kiện để các đơn vị cùng phát triển. Giá trị của phong trào không nằm ở vị trí dẫn đầu của riêng đơn vị nào, mà ở sự đồng lòng và những kết quả thiết thực của toàn cụm.

Trên cơ sở đánh giá thành tích và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026, các đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm, thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong thời gian tới. Với tinh thần đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, Cụm thi đua số 1 thống nhất đề xuất Bộ CA, Hội đồng TĐ - KT cấp bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trình Thủ tướng tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho cả 3 đơn vị: Công an TPHCM, Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Hải Phòng.

Đột phá trong thi đua, lan tỏa những cách làm sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó chánh Văn phòng Bộ CA - ghi nhận và đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của 3 đơn vị trong Cụm thi đua số 1. Qua theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu công tác hàng quý, đồng chí khẳng định Công an TPHCM, Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hải Phòng đều đạt nhiều kết quả nổi bật trong đấu tranh PCTP, phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các đề án lớn của Bộ CA, góp phần phục vụ phát triển KT - XH tại địa phương. Định hướng nhiệm vụ năm 2027, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những chỉ tiêu còn chậm tiến độ, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không để tồn đọng kéo dài. Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ CA sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo bộ hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua phù hợp với đặc thù của các thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng Mai Hoàng - đại diện Công an TPHCM - trao cờ bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Công an TP. Hải Phòng

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng TĐ - KT Bộ CA, ghi nhận, biểu dương những kết quả phong trào thi đua năm 2026 của Cụm thi đua số 1, đặc biệt đánh giá cao vai trò chủ động, sáng tạo của Công an TPHCM trên cương vị Cụm trưởng. Đồng chí nhấn mạnh, dù khoảng cách địa lý còn xa giữa các địa phương, 3 đơn vị vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Định hướng tư duy thi đua trong giai đoạn mới (từ năm 2027), Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh yêu cầu phong trào không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu công tác mà phải tạo ra những giá trị mới, mô hình đột phá, cách làm sáng tạo có khả năng dẫn dắt, lan tỏa trong toàn lực lượng. Song song với đó, công tác đánh giá, khen thưởng cần tính đến đặc thù địa bàn, quy mô và áp lực nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, công bằng, tương xứng với những đóng góp thực tế của từng đơn vị. Cụm thi đua số 1 cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thi đua bằng những chỉ tiêu đột phá, gắn với phong trào thi đua "Ba nhất", chú trọng XD, nhân rộng các điển hình tiên tiến, quyết tâm đưa Cụm thi đua số 1 trở thành cụm thi đua tiêu biểu, điển hình toàn diện trong lực lượng CAND.

Kết thúc hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng - đại diện Công an TPHCM - đã trao cờ bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Công an TP. Hải Phòng, Công an TP. Hà Nội đảm nhận vai trò Cụm phó. Hội nghị khép lại trong tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo động lực để 3 đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Vì ANTQ", góp phần bảo đảm ANTT và cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Những kết quả đạt được trong năm 2026 là nền tảng quan trọng để Công an TPHCM, Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động nhận diện và giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT. Qua đó, góp phần XD lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.