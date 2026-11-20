Với vai trò đơn vị Cụm trưởng, Công an TPHCM đã chủ động kết nối, điều phối và cùng Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại ba địa bàn trọng điểm của cả nước.

Thi đua thực chất vì Nhân dân phục vụ

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Về phía Công an TPHCM có Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM; các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc.

Đại diện Công an TP.Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội. Đại diện Công an TP.Hải Phòng có Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc ba địa phương.

Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026

Trong năm 2026, trên cương vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, Công an TPHCM đã chủ động phối hợp với hai đơn vị xây dựng chương trình, thống nhất nội dung trọng tâm và giải pháp triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc thù từng địa phương. Đáng chú ý, Công an TPHCM cụ thể hóa phong trào bằng phương châm “3 Nhất”: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực công tác.

Nổi bật trong công tác tham mưu, Công an TPHCM đã chủ động đề xuất xây dựng thành phố không ma túy đến năm 2030; phối hợp tháo gỡ những vướng mắc tồn tại kéo dài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trên lĩnh vực chuyển đổi số, mô hình “Trạm công dân số” được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cấp Bộ; cùng với “Chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số", góp phần thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án 06 của Chính phủ.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị cùng đại diện lãnh đạo thuộc 3 đơn vị của Cụm thi đua số 1 tham dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TPHCM triển khai nhiều đợt cao điểm, trong đó có chiến dịch 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm đường phố, góp phần làm sạch địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự. Công tác an sinh xã hội cũng ghi dấu ấn với việc hoàn thành, đưa vào hoạt động Trường Văn hóa Công an nhân dân V chỉ sau 40 ngày, tạo điều kiện học tập cho khoảng 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động chăm lo, nghĩa tình đồng đội.

Công an TP.Hà Nội đã đạt nhiều thành tích nổi bật khi hoàn thành 68 chỉ tiêu công tác được giao, trong đó có 46 chỉ tiêu vượt mức; năm chỉ tiêu vượt từ 300% trở lên và 8 chỉ tiêu vượt từ 200% trở lên. Công an TP.Hải Phòng đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyên môn, triển khai các mô hình, giải pháp đột phá, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những nỗ lực đó được ghi nhận qua kết quả công tác thi đua, khen thưởng với hơn 16.000 lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an TPHCM được biểu dương, khen thưởng; Công an TP.Hà Nội có hơn 10.000 lượt và Công an TP.Hải Phòng có hơn 2.000 lượt. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ 3 đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, đại diện đơn vị Cụm trưởng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2026 bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ Cụm trưởng. Đồng chí nhấn mạnh, thành quả đáng ghi nhận trong năm qua không chỉ là những kết quả chuyên môn mà còn là sự gắn kết, phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Công an ba thành phố.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, thi đua không phải để chạy theo danh hiệu hay thành tích hình thức, mà phải hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững bình yên và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, thi đua không phải để chạy theo danh hiệu hay thành tích hình thức, mà phải hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững bình yên và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội

Trên cương vị Cụm trưởng, Công an TPHCM luôn xác định trách nhiệm trọng tâm là kết nối, phối hợp và tạo điều kiện để các đơn vị cùng phát triển. Giá trị của phong trào không nằm ở vị trí dẫn đầu của riêng đơn vị nào, mà ở sự đồng lòng và những kết quả thiết thực của toàn Cụm.

Đánh giá thành tích và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026, các đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm, thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong thời gian tới.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và các đại biểu dự hội nghị

Với tinh thần đoàn kết, công tâm và trách nhiệm, Cụm thi đua số 1 thống nhất đề xuất Bộ Công an, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho cả 3 đơn vị: Công an TPHCM, Công an TP.Hà Nội và Công an TP.Hải Phòng.

Đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua trong năm 2027

Tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua của ba đơn vị. Qua theo dõi các chỉ tiêu công tác hằng quý, đồng chí khẳng định Công an TPHCM, Công an TP.Hà Nội và Công an TP.Hải Phòng đều đạt nhiều kết quả nổi bật, lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các đề án lớn của Bộ Công an, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua của công an 3 thành phố

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những chỉ tiêu còn chậm tiến độ; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua phù hợp với quy mô, tính chất và áp lực công việc tại các đô thị lớn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Công an TPHCM trên cương vị Cụm trưởng, đồng thời ghi nhận sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa ba đơn vị.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu

Đồng chí nhấn mạnh, phong trào thi đua trong giai đoạn mới không chỉ hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu công tác mà phải tạo ra những giá trị mới, mô hình đột phá, cách làm sáng tạo có khả năng dẫn dắt, lan tỏa trong toàn lực lượng.

Công tác đánh giá, khen thưởng cũng cần bảo đảm khách quan, công bằng, phù hợp với đặc thù địa bàn và đóng góp thực tế của từng đơn vị.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh yêu cầu Cụm thi đua số 1 trong năm 2027 tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thi đua bằng những chỉ tiêu đột phá, gắn với phong trào “3 Nhất”, chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu trở thành Cụm thi đua tiêu biểu, điển hình toàn diện trong lực lượng Công an nhân dân

Định hướng năm 2027, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh yêu cầu Cụm thi đua số 1 tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thi đua bằng những chỉ tiêu đột phá, gắn với phong trào “3 Nhất”, chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu trở thành Cụm thi đua tiêu biểu, điển hình toàn diện trong lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2026, trao cờ bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Công an TP.Hải Phòng

Kết thúc hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2026, đã trao cờ bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Công an TP.Hải Phòng; Công an TP.Hà Nội đảm nhận vai trò Cụm phó. Việc bàn giao mở ra giai đoạn thi đua mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp giữa Công an 3 thành phố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Những kết quả đạt được trong năm 2026 sẽ là nền tảng để các đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức phong trào, nâng cao hiệu quả công tác, chủ động giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.