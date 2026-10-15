Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, chúc mừng đại diện Hội Phụ nữ các đơn vị nhân Ngày 20/10

Trước khi bước vào chương trình gặp mặt chính thức, trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị cùng cán bộ, hội viên phụ nữ Cụm thi đua số 1 đã tổ chức sinh hoạt chính trị, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Nhà tưởng niệm ở Hà Nội.

Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, dẫn đầu đoàn đại biểu tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu Võ Thị Sáu

Trước anh linh người nữ anh hùng trẻ tuổi kiên trung, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh bất khuất của chị cùng các thế hệ cha anh đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động này không chỉ khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam mà còn tiếp thêm nguồn động lực tinh thần to lớn, nhắc nhở mỗi nữ chiến sĩ an ninh hôm nay không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối hoạt động về nguồn, chương trình gặp mặt diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Phụ nữ Công an nhân dân, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ an ninh nòng cốt thuộc Cụm thi đua số 1 gồm: Cục An ninh đối ngoại (A01), Cục An ninh nội địa (A02), Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Cục An ninh kinh tế (A04) và Cục An ninh điều tra (A09).

Trình bày diễn văn chào mừng, Đại úy Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục An ninh chính trị nội bộ, đại diện Hội Phụ nữ các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, nhấn mạnh, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn là biểu tượng ngời sáng của lòng yêu nước nồng nàn, đức hy sinh cao cả, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên.

Nối tiếp ngọn lửa truyền thống thiêng liêng ấy, 433 hội viên phụ nữ thuộc Cụm thi đua số 1 luôn khắc sâu 8 chữ vàng "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang" mà Bác Hồ kính yêu trao tặng. Dù công tác tại các đơn vị nghiệp vụ với khối lượng nhiệm vụ hết sức nặng nề, đối mặt với nguy cơ an ninh phi truyền thống phức tạp, các đối tượng đấu tranh tinh vi và điều kiện địa bàn gian khổ, chị em vẫn kiên cường vượt qua muôn vàn gian khó, hy sinh cả những khoảng trời riêng để lập nên nhiều chiến công rực rỡ.

Đại úy Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục An ninh chính trị nội bộ, đại diện Hội Phụ nữ các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, phát biểu

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động, các cấp Hội Phụ nữ trong Cụm đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích. Phụ nữ Cụm thi đua số 1 tích cực tiên phong trong chuyển đổi số, tổ chức số hóa tài liệu nghiệp vụ, mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập và trực tiếp tham gia phá nhiều chuyên án lớn.

Tiêu biểu như Hội Phụ nữ Cục An ninh chính trị nội bộ đã để lại dấu ấn đậm nét qua mô hình nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ trì tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước hàng năm và rà soát tiêu chuẩn nhân sự phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được đẩy mạnh với hàng chục tỷ đồng huy động cho các hoạt động giúp đỡ đồng bào vùng lũ bão, xây dựng trường học vùng cao và chăm lo gia đình chính sách.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, đại diện đơn vị chủ trì tổ chức chương trình, bày tỏ niềm tự hào sâu sắc trước những đóng góp to lớn của nữ cán bộ, chiến sĩ khối an ninh. Đại tá Nguyễn Đại Đồng ghi nhận, trong môi trường công tác đặc thù với tính chất nhạy cảm, phức tạp và yêu cầu nghiệp vụ khắt khe, chị em phụ nữ Cụm thi đua số 1 không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn khẳng định rõ năng lực lãnh đạo, chỉ huy với 3 đồng chí là lãnh đạo cấp Cục và 44 đồng chí là lãnh đạo cấp Phòng.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, phát biểu

Đại tá Nguyễn Đại Đồng chia sẻ sự thấu hiểu sâu sắc trước những nỗ lực thầm lặng của người phụ nữ Công an nhân dân khi cùng lúc gánh vác hai trọng trách lớn, vừa nỗ lực cống hiến nơi tuyến đầu trận địa an ninh, vừa vẹn toàn trách nhiệm xây tổ ấm, giữ lửa yêu thương cho mỗi gia đình. Đồng chí gửi gắm thông điệp chân thành rằng những cống hiến thầm lặng ấy luôn xứng đáng được xã hội và toàn lực lượng tôn vinh, trân trọng; đồng thời mong muốn cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia để tạo điều kiện toàn diện cho phụ nữ phát triển tài năng, cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình an ninh trật tự đan xen nhiều nguy cơ mới khi toàn lực lượng tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đề nghị Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 1 thời gian tới tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, mỗi hội viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nêu cao tính gương mẫu, kỷ luật và cẩn trọng trong công tác.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần chủ động nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và tư duy đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ an ninh. Đồng thời, phong trào phụ nữ phải gắn chặt với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ và xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, chúc mừng đại diện Hội Phụ nữ các đơn vị nhân Ngày 20/10

Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, cùng các hội viên Hội phụ nữ tại Nhà tưởng niệm và Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu

Tại chương trình gặp mặt, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã trao tặng những bó hoa tươi thắm cùng các phần quà ý nghĩa động viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các Cục. Đồng chí Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cũng trực tiếp gửi tặng mỗi hội viên cuốn sách hướng dẫn kỹ năng mềm mang tiêu đề "Phụ nữ biết nói", thể hiện sự quan tâm chu đáo và thiết thực đối với sự phát triển toàn diện của nữ chiến sĩ an ninh.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình, tiếp thêm niềm tin và động lực để phụ nữ Cụm thi đua số 1 tiếp tục tỏa sáng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.