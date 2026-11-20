Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026

Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP. HCM; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an 3 thành phố.

Báo cáo trung tâm hội nghị nêu rõ: Năm 2026, Công an 3 thành phố Hà Nội, TP. HCM và Hải Phòng đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” và các đợt thi đua cao điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Phong trào đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác.

Nổi bật, phong trào thi đua đã gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm, nhiều vụ án, chuyên án lớn được khám phá.

Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; từng bước chuyển từ thi đua mang tính phong trào sang thi đua thực chất, đánh giá bằng chỉ tiêu, sản phẩm cụ thể và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; nhiều chiến công, hành động dũng cảm, việc làm nhân văn được lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Hiệu quả phong trào được thể hiện rõ qua công tác thi đua, khen thưởng. Trong năm, Công an 3 thành phố có 29.521 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, gồm 2.609 lượt tập thể và 26.912 lượt cá nhân.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh yêu cầu Cụm thi đua số 1 Bộ Công an trong năm 2027 tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thi đua bằng những chỉ tiêu đột phá, gắn với phong trào “Ba nhất”, chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu trở thành Cụm thi đua tiêu biểu, điển hình toàn diện trong lực lượng Công an nhân dân

Trong đó, có 5 lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 160 lượt được tặng thưởng Huân chương các loại; 455 lượt được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2.138 lượt được tặng Bằng khen của UBND thành phố và tương đương. Đặc biệt, Công an 3 thành phố vinh dự nhận 5 Thư khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an; 69 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an các đơn vị trong Cụm đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong năm 2027.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP. HCM, đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2026, trao cờ bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho CATP. Hải Phòng

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm thi đua số 1 đạt được; đồng thời đề nghị các đơn vị đánh giá sâu hơn những khó khăn, trở ngại đã vượt qua, những giải pháp đổi mới, sáng tạo, mang tính đột phá và sức lan tỏa của phong trào.

Đối với việc bình xét, suy tôn danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, cần đánh giá toàn diện thành tích, giá trị đóng góp và vai trò dẫn dắt của mỗi đơn vị đối với toàn lực lượng.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 có nhiều dấu mốc quan trọng, với việc lực lượng Công an nhân dân đi đầu triển khai các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, tham mưu hoàn thiện thể chế, tạo giá trị thiết thực cho xã hội và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Bước sang năm 2027, các đơn vị cần tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ thi đua bằng những nội dung, chỉ tiêu thiết thực, phát huy thành quả đạt được, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về chất lượng và hiệu quả.

Chỉ huy các đơn vị thuộc CATP Hà Nội dự hội nghị

Hội nghị đã tiến hành suy tôn, đề xuất danh hiệu thi đua đối với các đơn vị trong Cụm và giới thiệu đơn vị đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng, Cụm phó năm 2027. Những kết quả đạt được trong năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đây cũng là nền tảng để Công an 3 thành phố Hà Nội, TP. HCM và Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân.