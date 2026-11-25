Ngày 23/11, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua số 1, Bộ Công an có 5 đơn vị gồm: Cục An ninh đối ngoại, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra. Với khẩu hiệu “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao trí thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng vì dân”, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức triển khai sâu rộng phong trào thi đua tới toàn thể CBCS trong đơn vị; nỗ lực thi đua, phấn đấu lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 chủ trì hội nghị.

Qua 1 năm triển khai, đến nay, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Bộ giao; nhiều nội dung, lĩnh vực công tác có những bước tiến lớn, đạt thành tích xuất sắc; qua đó, đóng góp chung vào kết quả công tác của Bộ Công an trong năm 2026.

Trong đó, công tác dự báo và tham mưu chiến lược là “điểm sáng” trong năm 2026 đã đóng góp quan trọng trong tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp hóa giải thách thức, ngăn ngừa khủng hoảng, bảo đảm an ninh quốc gia.

Năm 2026, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã tham mưu 544 báo cáo Trung ương và 5.703 báo cáo Bộ Công an. Trong đó, có nhiều giải pháp, đề xuất, kiến nghị có giá trị chiến lược đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khen ngợi, đánh giá cao; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực, kết quả công tác tham mưu không ngừng được nâng lên.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm phạm An ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, toàn diện. Điển hình, công tác đấu tranh của Cục An ninh nội địa với số đối tượng phản động lưu vong, cực đoan trong tôn giáo, dân tộc ngày càng phát huy hiệu quả rõ rệt và tích cực triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh xã hội…

Công tác bảo đảm an ninh quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục được triển khai thực hiện bài bản trọng tâm, trọng điểm.

Công tác bảo vệ an ninh kinh tế của Cục An ninh kinh tế đã có chuyển biến mạnh mẽ và nâng tầm hơn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Cục An ninh điều tra đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Bộ giao, nhất là trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đồng thời, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác giam, giữ.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đồng thời luôn tiên phong trong triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng lãnh đạo Bộ Công an giao; chủ trì thực hiện và được lãnh đạo Bộ ghi nhận và đánh giá cao. Trong đó, Cục An ninh đối ngoại đã tích cực nghiên cứu, đề xuất, triển khai nhiều nhiệm vụ công tác lớn thể hiện “tầm cao mới”, “dấu ấn mới” của công tác an ninh đối ngoại, gia tăng đóng góp thực hiện các mục tiêu chiến lược: tham mưu xây dựng thế trận An ninh đối ngoại là “hình mẫu”…, của lực lượng an ninh; Cục An ninh nội địa đã duy trì, triển khai tổ thường trực tại ba địa bàn chiến lược (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và phụ cận)…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cục An ninh kinh tế đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 54 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29 với nhiều chính sách đột phá, vượt trội, giúp tháo gỡ 4.489 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc, khơi thông khoảng 3,3 triệu tỷ đồng đưa vào nền kinh tế…

Cục An ninh điều tra đã tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; tuân thủ quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt đã vận dụng Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị để xử lý vụ án, vụ việc qua đó tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được khắc phục hậu quả thiệt hại nhằm thu hồi tài sản cho nhà nước.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trên lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ đắc lực việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định phát triển kinh tế, xã hội; công tác hợp tác quốc tế về an ninh…, tiếp tục phát huy hiệu quả, hỗ trợ giải quyết được nhiều các yêu cầu nghiệp vụ đặc biệt quan trọng của Bộ Công an cũng như góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam nói chung, của Bộ Công an nói riêng trên trường quốc tế; tạo thế chủ động trong hội nhập quốc tế, góp phần xử lý “các mâu thuẫn”, phát huy vai trò “đi trước mở đường” trong hội nhập quốc tế cho các lĩnh vực khác.

Với quyết tâm chính trị cao cùng phương pháp và cách thức triển khai phong trào thi đua hiệu quả, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 25 Huân chương các hạng, 43 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 26 danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, 369 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và hàng trăm Giấy khen cấp Cục và nhiều Bằng khen của các ban, bộ, ngành.