Cụm thi đua sản xuất đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Chủ tịch Hội đồng TĐKT Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Lê Đức Lâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của tổng cục và các đơn vị trong Cụm thi đua, gồm các nhà máy: Z113, Z114, Z115, Z121, Z131, Z195, Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET).

Trung tướng Đinh Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Tổ chức phát động Phong trào TĐQT năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, gắn với đẩy đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” và các phong trào thi đua của các ngành đã tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

Về mục tiêu thi đua năm 2027, Cụm thi đua tập trung thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục chứng kiến bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2027.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện Phong trào TĐQT và công tác TĐKT năm 2026 của các đơn vị trong Cụm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng thực hiện Phong trào TĐQT và công tác TĐKT năm 2027.

Trung tướng Đinh Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Đinh Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong Cụm thi đua. Đồng chí Chính ủy Tổng cục yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về vị trí, vai trò công tác TĐKT và Phong trào TĐQT; căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức Phong trào TĐQT đạt hiệu quả thiết thực, trong đó hướng vào nội dung thi đua trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo và tổ chức bình xét, khen thưởng bảo đảm công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc.

Tại hội nghị, Nhà máy Z113 đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2027 cho Nhà máy Z131.

* Dịp này, hướng tới chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 Trung tướng Đinh Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ dự hội nghị.