Cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ trao đổi, học tập kinh nghiệm

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tân

Cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ gồm: Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Sư đoàn Phòng không 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Năm 2026, các đơn vị triển khai đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, phong trào thi đua ngày càng thực chất, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức 204 lượt tuyên truyền đặc biệt; điều động 32 lượt tàu tham gia tìm kiếm, cứu nạn 14 vụ, cứu được 3 phương tiện, 154 người; phát hiện gần 1.000 lượt tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), góp phần nâng cao hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đặc biệt, đơn vị chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công Chuyên án 126-MT, thu giữ hơn 1,1 tấn Ketamine và hơn 8.000 lít dầu DO, tổng trị giá tang vật hơn 800 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức 1.312 tổ tuần tra, kiểm soát; chủ trì, phối hợp đấu tranh 4 chuyên án, 8 vụ án với 26 đối tượng; thu giữ hơn 1kg ma túy các loại, 545,8kg thuốc nổ, 255,3m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ; 42kg pháo hoa và 8.000 lít dầu DO. Xử lý vi phạm hành chính 121 vụ, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp đấu tranh thành công Chuyên án XC-726P bắt giữ 8 đối tượng người Việt Nam, 1 đối tượng người Trung Quốc về hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chủ động nắm chắc tình hình trên biển và tại quần đảo Trường Sa; điều động 145 lượt tàu hoạt động trên biển, kịp thời, quan sát, phát hiện 269.127 mục tiêu. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được triển khai đồng bộ, sát thực tế; các nội dung huấn luyện cơ động đường biển, hiệp đồng đổ bộ, cất, hạ cánh trực thăng, thực hiện nhiệm vụ với tàu ngầm, bắn đạn thật, chống ngầm, rà quét thủy lôi và diễn tập các cấp được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sư đoàn Phòng không 377 duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chặt chẽ vùng trời được giao; tổ chức hiệp đồng chiến đấu “Vòm phòng không bền vững” với các lực lượng trên địa bàn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đảm bảo chặt chẽ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền, các đơn vị trong Cụm thi đua luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội hướng về cơ sở. Trong năm, các đơn vị đã xây mới, sửa chữa 48 căn nhà; trao tặng gần 3.000 phần quà, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Các đại biểu dự “Tiết học Biên cương” với các em “Lớp học tình thương” do cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Bóng trực tiếp giảng dạy. Ảnh: Văn Tân

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng; thống nhất giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trước hội nghị, các đại biểu tham quan và dự “Tiết học Biên cương” tại “Lớp học tình thương” do cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Bóng trực tiếp giảng dạy hơn 20 năm qua. Hoạt động là dịp để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong triển khai các mô hình dân vận thiết thực, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh.