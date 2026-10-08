Cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ trao đổi cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua

Cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ gồm các đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng Cảnh sát biển 3, Vùng 4 Hải quân và Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Năm 2026, các đơn vị triển khai đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nổi bật là: Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức 204 lượt tuyên truyền đặc biệt; điều động nhiều lượt tàu tham gia tìm kiếm, cứu nạn 14 vụ, cứu được 3 phương tiện, 154 người. Đơn vị chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công Chuyên án 126-MT, thu giữ hơn 1,1 tấn Ketamine và hơn 8.000 lít dầu DO, tổng trị giá tang vật hơn 800 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trao đổi tại hội nghị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức 1.312 tổ tuần tra, kiểm soát; chủ trì, phối hợp đấu tranh 4 chuyên án, 8 vụ án với 26 đối tượng; thu giữ hơn 1kg ma túy các loại, 545,8kg thuốc nổ, 255,3m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ; 42kg pháo hoa và 8.000 lít dầu DO. Xử lý vi phạm hành chính 121 vụ, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Vùng 4 Hải quân chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển và đặc khu Trường Sa. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được triển khai đồng bộ, sát thực tế; các nội dung huấn luyện và diễn tập các cấp được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sư đoàn 377 duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chặt chẽ vùng trời được giao; tổ chức hiệp đồng chiến đấu “Vòm phòng không bền vững” với các lực lượng trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền, các đơn vị trong Cụm thi đua luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội hướng về cơ sở. Trong năm, các đơn vị đã xây mới, sửa chữa 48 căn nhà; trao gần 3.000 phần quà, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng tặng nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Trung tá QNCN Nguyễn Văn Tưởng, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cầu Bóng lên lớp “Tiết học biên cương”.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng học sinh "Lớp học tình thương".

Đại biểu Cụm thi đua Khu vực Nam Trung bộ và học sinh "Lớp học tình thương" chụp ảnh chung.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng; thống nhất giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trước đó, các đại biểu tham quan và dự “Tiết học biên cương” tại “Lớp học tình thương” do Trung tá QNCN Nguyễn Văn Tưởng, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cầu Bóng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trực tiếp giảng dạy trong 22 năm. Hoạt động là dịp để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong triển khai các mô hình dân vận thiết thực, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh.