Cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ, Khối thi đua số 3, Bộ Quốc phòng học tập kinh nghiệm tại Khánh Hòa

Ngày 8-10, Cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ, Khối thi đua số 3, Bộ Quốc phòng tổ chức chuyến công tác tham quan, học tập kinh nghiệm tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa.

Cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ gồm các đơn vị: BĐBP tỉnh Khánh Hòa, Vùng Cảnh sát biển 3, Vùng 4 Hải quân và Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Quang cảnh hội nghị.

Trong chương trình công tác, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua đã đến tham quan lớp học tình thương tại phường Bắc Nha Trang - mô hình công tác dân vận điển hình của Đồn Biên phòng Cầu Bóng nói riêng và BĐBP Khánh Hòa nói chung, được duy trì suốt 20 năm qua. Tại đây, các đại biểu đã tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh, động viên các học sinh vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi; đồng thời tặng các em nhiều phần quà ý nghĩa.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị chụp hình lưu niệm tại lớp học tình thương.

Sau khi tham quan mô hình lớp học tình thương, các đơn vị đã tổ chức hội nghị nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm và đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 của cụm.

Năm 2026, các đơn vị triển khai đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, phong trào thi đua ngày càng thực chất, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị tặng quà cho học sinh.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị tặng quà cho học sinh.

Trong đó, Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức 204 lượt tuyên truyền đặc biệt; điều động nhiều lượt tàu tham gia tìm kiếm, cứu nạn 14 vụ, cứu được 3 phương tiện, 154 người. Đơn vị chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công Chuyên án 126-MT, thu giữ hơn 1,1 tấn Ketamine và hơn 8.000 lít dầu DO, tổng trị giá tang vật hơn 800 tỷ đồng.

BĐBP tỉnh Khánh Hòa tổ chức 1.312 tổ tuần tra, kiểm soát; chủ trì, phối hợp đấu tranh 4 chuyên án, 8 vụ án với 26 đối tượng; thu giữ hơn 1kg ma túy các loại, 545,8kg thuốc nổ, 255,3m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ; 42kg pháo hoa và 8.000 lít dầu DO; xử lý vi phạm hành chính 121 vụ, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Vùng 4 Hải quân chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển và đặc khu Trường Sa. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được triển khai đồng bộ, sát thực tế; các nội dung huấn luyện cơ động đường biển, hiệp đồng đổ bộ, cất, hạ cánh trực thăng, thực hiện nhiệm vụ với tàu ngầm, bắn đạn thật, chống ngầm, rà quét thủy lôi và diễn tập các cấp được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sư đoàn 377 duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chặt chẽ vùng trời được giao; tổ chức hiệp đồng chiến đấu “Vòm phòng không bền vững” với các lực lượng trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị tặng quà cho các em học sinh.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền, các đơn vị trong cụm thi đua luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, hướng về cơ sở. Trong năm, các đơn vị đã xây mới, sửa chữa 48 căn nhà; tặng gần 3.000 phần quà, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho Nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua quyết thắng; thống nhất giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.