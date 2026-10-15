Cụm thi đua khu vực miền Trung lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng và Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Lê Văn Chương

Cụm thi đua khu vực miền Trung thuộc Khối thi đua số 3 gồm các đơn vị: Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Nhà máy A32, Kho 336 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 thông qua hình ảnh trình chiếu và báo cáo tóm tắt. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi bật, được các cấp khen thưởng; các đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân có 2 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đại biểu các đơn vị tham quan quy trình kiểm tra, giám sát biên phòng tại Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Lê Văn Chương

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 2 cá nhân. Đơn vị cũng đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi cán bộ nghiên cứu, xử lý tin Quân báo - Trinh sát giỏi cấp Cảnh sát biển; đồng thời được đề nghị khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ đưa tàu CSB 8002 thăm, làm việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân có 9 lượt tập thể và 16 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Đại tá Hoàng Phi Trường, Phó Chính ủy Sư đoàn, đoạt giải Nhì tại Hội thi “Báo cáo viên giỏi” cấp toàn quân khu vực phía Nam, giải Ba tại vòng chung khảo toàn quân. Sư đoàn tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” và đoạt 2 giải Nhì.

Nhà máy A32 tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tàu của Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thực hành tình huống sử dụng lực lượng, phương tiện xuất kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: Lê Văn Chương

Kho 336 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 9 lượt tập thể, 16 lượt cá nhân; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 16 cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Đơn vị tham gia các hội thi của ngành và đoạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba; đoạt 1 giải Khuyến khích tại Hội thi báo cáo viên và 1 giải Khuyến khích tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 35 cá nhân; Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 43 tập thể, 31 cá nhân. Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Các đơn vị trong Cụm thi đua khu vực miền Trung chú trọng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Ảnh: Lê Văn Chương

Bên cạnh thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong Cụm thi đua còn triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức 8 đợt trực trọng điểm với 16 lượt tàu; bảo vệ hoạt động dầu khí tại các lô 122, 125 chặt chẽ, hiệu quả; nhận đỡ đầu, hỗ trợ 19 con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 180 triệu đồng. Đơn vị cũng triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, huy động hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 4.000 ngày công.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hỗ trợ khai quật 3.058 mộ, lấy 1.873 mẫu sinh phẩm. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 9 vụ với 12 phương tiện và 3 đối tượng; thu giữ 105.970 lít dầu DO, 2.717,41 tấn than, 28,9kg pháo nổ và 374,3kg thuốc nổ.

Nhà máy A32 và Kho 336 từng bước làm chủ trang bị kỹ thuật, khai thác hiệu quả các quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, nâng cấp và niêm cất định kỳ; đẩy mạnh nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với các phương tiện phòng không, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ trì xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án, 25 kế hoạch nghiệp vụ; bắt giữ 40 vụ với 49 đối tượng; khởi tố 34 vụ với 40 đối tượng, bàn giao Công an thành phố tiếp tục điều tra 6 vụ với 9 đối tượng. Các chương trình, mô hình như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tiếp tục được triển khai, trao hơn 4.700 suất quà, 4.000 cặp bánh chưng và tổ chức khám bệnh cho 800 lượt người.

Thành tích trong tham gia xây dựng các trường liên cấp biên giới được đề cập tại hội nghị. Ảnh: Lê Văn Chương

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2026 của các đơn vị trong Cụm thi đua khu vực miền Trung đã tạo động lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, sáng kiến thiết thực được phát huy; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất hiện, trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn Cụm.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển”, đưa phong trào Thi đua Quyết thắng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu các đơn vị đã tham quan quy trình kiểm tra, giám sát biên phòng tại Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng; tìm hiểu tình huống thực hành quy trình sử dụng lực lượng, phương tiện xuất kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.