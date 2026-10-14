Cụm thi đua khu vực miền Nam, Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng trao đổi, học tập kinh nghiệm

Các đại biểu tham quan hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Chi nhánh Cảng Dầu khí và Dịch vụ năng lượng tái tạo (PTSC). Ảnh: Quang Anh

Cụm thi đua khu vực miền Nam thuộc Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng gồm các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh và Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Thời gian qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong Cụm thi đua khu vực miền Nam được triển khai với nhiều nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đơn vị. Các đơn vị chú trọng gắn phong trào thi đua với nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ được nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả; tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự làm của cán bộ, chiến sĩ được phát huy, góp phần nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh công tác dân vận, triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”.

Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy, điều hành được quan tâm thực hiện; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham quan quy trình thực hiện thủ tục Biên phòng tại Đội Thủ tục, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Anh

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Chi nhánh Cảng Dầu khí và Dịch vụ năng lượng tái tạo (PTSC); tham quan quy trình thực hiện thủ tục Biên phòng tại Đội Thủ tục, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua hoạt động tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm, các đại biểu có dịp chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng kiến thiết thực trong tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng; đồng thời nghiên cứu, vận dụng phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong Cụm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.