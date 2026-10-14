Cụm thi đua khu vực miền Bắc, Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khánh

Cụm thi đua khu vực miền Bắc thuộc Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng gồm các đơn vị: Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng (đơn vị Cụm trưởng), Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Năm 2026, các đơn vị trong Cụm thi đua khu vực miền Bắc đã triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Sáng tạo-Quyết thắng”. Phong trào thi đua được cụ thể hóa sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi và động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đến tham quan Nhà văn hóa Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, nghe giới thiệu phần mềm quản lý biên giới và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời nghe báo cáo các chương trình, mô hình Bộ đội Biên phòng thành phố tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại khu vực biên giới biển Hải Phòng.

Quang cảnh buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm năm 2026. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hơn 100 lượt tàu hoạt động an toàn, quan sát, phát hiện xua đuổi hơn 1.000 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam sang phía Đông đường phân định, tham gia cứu hộ cứu nạn 25 ngư dân trên biển; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, trực tiếp phối hợp triệt phá Chuyên án 126MT, thu giữ 1,16 tấn ma túy đá. Sư đoàn 363 thực hiện tốt công tác quản lý vùng trời, 100% phân đội trực ban đạt tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban khá”.

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng thành phố, chủ trì và phối hợp cứu hộ 90 người, xử lý 197 vụ vi phạm pháp luật, xử phạt hành chính hơn 2,8 tỷ đồng; bán đấu giá và bán phát mại tang vật vi phạm sung quỹ Nhà nước hơn 6,5 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 15 căn nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương”, “Nhà đồng đội” và trao tặng hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn đóng quân. Trong năm, toàn Cụm có 380 lượt tập thể và 1.125 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thông qua hoạt động tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm, các đơn vị đã thống nhất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua; tăng cường phối hợp, hiệp đồng gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.