Cụm Thi đua III vận động gần 2 tỉ đồng thực hiện các chương trình an sinh

Các đại biểu Cụm Thi đua III viếng Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chiều 15/10, Cụm Thi đua III tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trao quà an sinh xã hội tại xã Mỹ Hòa Hưng và tổng kết phong trào thi đua công tác dân vận, đoàn thể năm 2026.

Dịp này, đoàn trao 20 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Mỹ Hòa Hưng, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

Cụm Thi đua III gồm 4 đơn vị: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (Cụm trưởng), Báo và phát thanh, truyền hình An Giang (Cụm phó), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang.

Cụm Thi đua III tổng kết phong trào thi đua công tác dân vận, đoàn thể năm 2026 tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Theo báo cáo tại hội nghị, các đơn vị triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng công tác dân vận và an sinh xã hội.

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng vận động 60 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết, duy trì phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và triển khai các mô hình dân vận tại chi bộ với tổng kinh phí hơn 104 triệu đồng.

Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo”, đồng thời thực hiện các chương trình nhân văn như “Mở lối vào đời”, “ATV tiếp bước đến trường”, “Mái ấm ATV”… với tổng giá trị vận động, hỗ trợ gần 2 tỉ đồng.

Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang duy trì 4 mô hình về góp vốn xoay vòng, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn cho du khách tại Khu du lịch Mũi Nai, Hà Tiên. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kiên Giang chú trọng chăm lo đời sống người lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Tặng quà cho các hộ dân xã Mỹ Hòa Hưng.

Tại hội nghị, các đơn vị thảo luận, đánh giá kết quả, khó khăn và đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, trong đó có nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo” và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động.

Dịp này, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm Thi đua III năm 2027 cho Báo và phát thanh, truyền hình An Giang.