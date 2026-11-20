Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN 7 tỉnh trong Cụm thi đua, gồm: Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La.

Các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh trong cụm thi đua dự hội nghị.

Năm 2026, Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động “5 không, 3 sạch, 3 an” được cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực. Toàn Cụm triển khai trên 600 công trình, phần việc; trồng gần 13.000 cây xanh; xây dựng 96 km đường hoa; duy trì, nhân rộng 189 mô hình, công trình bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác chuyển đổi số trong hoạt động Hội đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và thực hiện an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội của các tỉnh đạt trên 13.000 tỷ đồng. Các cấp Hội hỗ trợ thành lập nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng các mô hình sinh kế, giúp hàng trăm hộ phụ nữ thoát nghèo. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” huy động nguồn lực hàng tỷ đồng hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới.

Đồng chí Chá A Của phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chá A Của thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La; đồng thời nhấn mạnh, các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cư và văn hóa. Vì vậy, sự gắn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa tổ chức Hội các tỉnh có ý nghĩa thiết thực. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, củng cố tình đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ và hiệu quả hoạt động Hội.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Cụm thi đua; đồng thời đề nghị Hội LHPN các tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội năm 2027; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự, tổ chức bộ máy; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Sơn La tặng hoa cho Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2027

Hội nghị đã bình xét, suy tôn, đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị trong Cụm; bầu Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2027.

Cụm thi đua trao hỗ trợ mô hình kinh tế trị giá 35 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh Sơn La

Nhân dịp này, Cụm thi đua trao hỗ trợ mô hình kinh tế trị giá 35 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh Sơn La.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.