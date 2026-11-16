Cụm thi đua Hội LHPN các thành phố trực thuộc Trung ương: Dấu ấn đột phá hướng về cơ sở

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập cùng lãnh đạo Hội LHPN các thành phố trong cụm chúc mừng Thành phố Hải Phòng hoàn thành vai trò Cụm trưởng năm 2026 và Thành phố Cần Thơ nhận vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2027

Đây là nội dung nổi bật được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua Hội LHPN các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2026 do Hội LHPN thành phố Hải Phòng (đơn vị Cụm trưởng) chủ trì tổ chức sáng 16/11.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, cùng lãnh đạo Hội LHPN thành phố trong cụm.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập chủ trì hội nghị

Tiên phong chuyển đổi số và dấu ấn an sinh hướng về cơ sở

Năm 2026, hoạt động của Cụm thi đua diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ và địa giới hành chính. Theo Thông báo số 19 ngày 19/7/2026 của Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cụm được đổi tên và bổ sung thành viên, nâng quy mô từ 6 thành phố ban đầu lên 9 đơn vị. Đáng chú ý, đây là cụm thi đua có tỷ lệ cán bộ tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội chiếm xấp xỉ 50% tổng số thành viên, tạo thuận lợi lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bám sát 5 nhóm nội dung trọng tâm, các đơn vị trong cụm đã cụ thể hóa chủ đề năm và các phong trào thi đua thành những hoạt động mang tính đột phá, hướng mạnh về cơ sở. Nổi bật là hoạt động chung của toàn cụm hướng về biển đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ vào tháng 5/2026 với chuỗi chương trình dâng hương tri ân, chăm lo an sinh xã hội, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và học sinh trên đảo. Bên cạnh đó, cụm cũng là đơn vị dẫn đầu trong việc hưởng ứng chương trình "Kết nối yêu thương" nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10), kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu tại hội nghị

Trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và đề án lớn của Trung ương Hội, toàn cụm ghi nhận nhiều con số ấn tượng. Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" thuộc tiêu chí 6.4 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã có 22.654 hộ gia đình đạt chuẩn. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tiếp tục lan tỏa sâu rộng khi nhận đỡ đầu 11.536 trẻ em mồ côi với tổng kinh phí 55 tỷ đồng. Đặc biệt tại Hải Phòng, chương trình thu hút sự đồng hành của nhiều chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài trực tiếp chăm lo, mua sắm trang thiết bị học tập cho các em nhỏ.

Thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026-2030 và hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng học đường, các đơn vị đã trao tặng 887 suất quà, xây dựng 23 mô hình sinh kế cùng nhiều công trình nhà ở, nước sạch, chiếu sáng tại các địa bàn khó khăn. Đối với Đề án 2415 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành phố Hải Phòng đã được bố trí trụ sở riêng tại số 23 Minh Khai và phê duyệt ngân sách sửa chữa để sớm đưa vào vận hành phục vụ hội viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương phát biểu báo cáo hoạt động năm 2026 của Cụm thi đua

Một điểm sáng khác trong hoạt động của cụm là tinh thần tiên phong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số. Trước yêu cầu mở rộng địa bàn quản lý và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hầu hết các đơn vị trong cụm đã xây dựng phần mềm đánh giá thi đua, phần mềm báo cáo trực tuyến nhằm cải cách thủ tục hành chính. Các mô hình "Tổ phụ nữ số", "Bình dân học vụ số", câu lạc bộ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông và quản trị được nhân rộng, giúp hội viên nâng cao kỹ năng số và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng.

Song song với đó, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp được triển khai đồng bộ, sáng tạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết thúc năm công tác, 100% đơn vị trong cụm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua được Trung ương Hội giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế do biến động nhân sự chủ chốt và việc bổ sung thành viên giữa năm khiến công tác phối hợp đôi lúc chưa thật sự chặt chẽ, tiến độ một số chỉ tiêu chưa đồng đều tại các địa bàn dân cư biến động.

Trên cơ sở đó, Cụm thi đua kiến nghị Trung ương Hội tiếp tục hoàn thiện nền tảng phần mềm dùng chung, tăng cường tập huấn ứng dụng AI, ban hành bộ tài liệu nhân rộng các mô hình hay và có cơ chế ổn định nguồn lực cho cán bộ Hội ở cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị

Đa dạng mô hình thích ứng từ thực tiễn sắp xếp bộ máy

Tại phiên thảo luận, đại diện Hội LHPN các thành phố và đơn vị thành viên trong cụm bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo đánh giá tổng kết, đồng thời chia sẻ nhiều mô hình sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn trong điều kiện sắp xếp lại bộ máy và mở rộng quy mô cụm thi đua.

Phát biểu tham luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh nỗ lực vượt khó của các cấp Hội phụ nữ Thủ đô trong bối cảnh triển khai 1.248 dự án trọng điểm tác động lớn đến địa bàn dân cư và công tác sáp nhập tổ dân phố làm giảm 2.246 chi hội. Để thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã chuyển 81% hoạt động về cơ sở. Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thông qua chuyên mục "Phụ nữ số" trên nền tảng iHanoi, tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội thu hút gần 179.000 thí sinh tham gia và triển khai 20 phiên livestream hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Hà Nội thành lập 3 nhóm chuyên gia tư vấn kinh tế, chuyển đổi số và an sinh xã hội trực tiếp hỗ trợ các hộ kinh doanh tại cơ sở.

Lãnh đạo Hội LHPN các thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ phát biểu

Nếu Thủ đô Hà Nội tạo dấu ấn bằng việc đưa công nghệ số vào từng chi hội giữa biến động sáp nhập địa bàn dân cư, thì ở đầu tàu kinh tế phía Nam, bài toán quản trị phong trào trên quy mô hàng triệu hội viên lại được giải quyết bằng tư duy lượng hóa hiệu quả công việc. Từ thực tiễn địa bàn rộng lớn với quy mô dân số 14 triệu người và gần 2,4 triệu hội viên, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, chia sẻ kinh nghiệm chọn việc trọng tâm theo phương châm "6 rõ" gắn với đánh giá KPI hằng ngày trên hệ thống số. Thành phố đã huy động nguồn lực xã hội hóa đạt 235 tỷ đồng để chăm lo cho hơn 300.000 lượt phụ nữ, đào tạo nghề cho trên 13.000 lao động nữ và tăng tỷ lệ tập hợp hội viên từ 40% lên 61% chỉ sau hơn nửa năm tập trung chỉ đạo. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương Hội tham mưu sửa đổi toàn diện Luật Bình đẳng giới, ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 11 và sớm có hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm của cán bộ Hội chuyên trách ở cơ sở sau sáp nhập.

Cùng chung trăn trở về việc tháo gỡ nút thắt cơ chế để khơi thông nguồn lực cho cơ sở, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thu Hương làm rõ dấu ấn từ đợt thi đua đặc biệt "51 ngày hành động" huy động hơn 9 tỷ đồng thực hiện 295 công trình dân sinh và tổ chức kết nghĩa giữa 33 xã, phường miền núi biên giới với khu vực đồng bằng. Đà Nẵng cũng tiên phong xây dựng hệ sinh thái thành phố an toàn, thành phố chăm sóc, thành phố thích ứng biến đổi khí hậu; duy trì chi hội phụ nữ tại 38 chợ và triển khai ứng dụng hỗ trợ phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Về cơ chế tài chính, đại diện Đà Nẵng nêu rõ những vướng mắc trong việc vận hành Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển và đề xuất Trung ương tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để địa phương thuận lợi hơn trong công tác tham mưu chính sách.

Lãnh đạo Hội LHPN các thành phố: Huế, Cần Thơ, Ban Phụ nữ Công an nhân dân, Ban Phụ nữ Quân đội phát biểu

Không chỉ dừng lại ở các mô hình đô thị năng động, bức tranh hoạt động của cụm càng thêm đa dạng với những kinh nghiệm giữ vững nhịp độ phong trào sau sắp xếp đơn vị hành chính tại khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Tại thành phố Huế và thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Hội LHPN hai địa phương báo cáo kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo 100% xã, phường duy trì nền nếp sinh hoạt. Thành phố Huế tạo điểm nhấn với mô hình "Nhật ký hội viên", câu lạc bộ tư vấn hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong tang lễ. Trong khi đó, thành phố Cần Thơ tập trung chăm lo an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ phát triển hợp tác xã do phụ nữ làm chủ vượt 250% chỉ tiêu và duy trì hiệu quả chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Lần đầu tiên tham gia sinh hoạt cùng Cụm thi đua các thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đồng Nai Lê Thị Thanh Loan chia sẻ 3 chuyển biến rõ nét trong đổi mới phương thức điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu chính sách và hướng mạnh về cơ sở. Cùng tham gia cụm, Ban Phụ nữ Công an nhân dân và Ban Phụ nữ Quân đội cũng mang đến nhiều cách làm sáng tạo mang tính đặc thù lực lượng vũ trang. Tiêu biểu là phong trào thi đua "Ba nhất", mô hình "Nhật ký điện tử", các câu lạc bộ ngoại ngữ trực tuyến của phụ nữ Công an nhân dân cùng chương trình "Kết nối yêu thương" hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện cho trẻ em mắc bệnh ung thư. Với phụ nữ Quân đội, công tác chăm lo hệ thống 36 trường và hơn 140 điểm trường mầm non tại vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa tiếp tục được khẳng định là điểm tựa vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Chuyển đổi số toàn diện là khâu đột phá trong năm 2027

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện, nổi bật của 7 thành phố và 2 đơn vị trong cụm, đồng thời đánh giá cao vai trò kết nối, điều phối của đơn vị Cụm trưởng Hải Phòng. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các đơn vị đã khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ bằng nhiều mô hình mới, sáng tạo và huy động được nguồn lực xã hội hóa rất lớn hướng về cơ sở.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 với chủ đề "Đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đề nghị các đơn vị trong cụm tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ cốt lõi. Theo đó, các cấp Hội cần đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng sản phẩm cụ thể theo phương châm "6 rõ", trong đó Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo và xã đồng hành cùng hội viên. Chuyển đổi số toàn diện phải được xác định là khâu đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động của Hội.

Về hỗ trợ kinh tế và an sinh xã hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy lưu ý các thành phố chủ động nhân rộng các mô hình thí điểm của Trung ương như chương trình "Bữa ăn dinh dưỡng học đường", hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn và chương trình "Kết nối yêu thương" hướng tới xây dựng bệnh viện điều trị ung thư cho trẻ em.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập chúc mừng Hội LHPN thành phố Hải Phòng hoàn thành vai trò Cụm trưởng năm 2026 và Hội LHPN thành phố Cần Thơ đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2027

Đồng thời, các tỉnh cần chuẩn bị nguồn lực tham gia chủ đề hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng biển đảo trong năm tới. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, duy trì hiệu quả "Tháng nghe phụ nữ nói", quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ cơ sở và đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển bền vững.