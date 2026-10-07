Cụm thi đua của Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

Thời gian qua, cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy các cấp và cơ quan chính trị các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong chủ trì hội nghị.

Đảng bộ nhà trường và đảng bộ các đơn vị thực hiện tốt nền nếp, chế độ xây dựng Đảng và các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, duy trì nền nếp chế độ đối thoại dân chủ.

Các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục, đào tạo với kết quả đạt khá; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị. Thực hiện nghiêm các biện pháp chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Nhà trường và các đơn vị đã có nhiều mô hình thi đua sáng tạo, hiệu quả, như: “Câu lạc bộ đam mê sáng tạo, khoa học, công nghệ”, “4 nắm chắc, 3 quản lý, 2 kịp thời”; “Quản lý tư tưởng 4S”; “3 lớp, 4 khâu”; “3 chủ động, 4 gắn kết, 5 trách nhiệm”; “Khẩu, tiểu đội trưởng giỏi”, “Chi đoàn huấn luyện thể lực giỏi”; “Tiểu đội Trinh sát chuyên sâu”, “Tiểu đội Thông tin đa năng”; “Cán bộ phụ nữ 3 sáng tạo”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong biểu dương thành tích mà các đơn vị trong Cụm đã đạt được và yêu cầu: Thời gian tới, các đơn vị giữ vững ổn định, không để xảy ra vi phạm kỷ luật phải xử lý, không mất an toàn trong sinh hoạt, học tập, công tác và tham gia giao thông. Thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”.

Tập trung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục-đào tạo, diễn tập năm 2026. Tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Các đại biểu tham quan công tác tăng gia của Lữ đoàn 96.

Duy trì hiệu quả các mô hình thi đua; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và trách nhiệm của các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ; khơi dậy tinh thần tự giác thực hiện nhiệm vụ của mọi cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.