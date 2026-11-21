Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (giữa, hàng sau) chúc mừng các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2027. Ảnh: Thùy Trang

Trước khi bước vào chương trình làm việc chính thức, đoàn đại biểu tham dự hội nghị đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng dự hội nghị có các đại biểu: ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo Hội LHPN 9 tỉnh thuộc Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Năm 2026, các cấp Hội đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bám sát chủ đề năm "Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống", 100% các xã, phường, đặc khu thuộc 9/9 tỉnh trong Cụm đã nhanh chóng đưa tinh thần Nghị quyết thấm sâu vào thực tiễn đời sống. Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước đã kết tinh thành 3.927 công trình, phần việc thiết thực với tổng trị giá lên tới hơn 62,7 tỷ đồng, tạo ra sức bật mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại cơ sở.

Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, cũng như vị thế của giới nữ trong hệ thống chính trị tiếp tục được khẳng định rõ nét thông qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Nhờ sự chủ động trong công tác tham mưu, rà soát nguồn nhân sự và tổ chức các diễn đàn, tập huấn kỹ năng cho nữ ứng cử viên, toàn Cụm có 2 tỉnh đạt mục tiêu tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội từ 30% trở lên (điển hình như Nghệ An đạt 37,5%) và 4 tỉnh đạt, vượt chỉ tiêu 30% nữ đại biểu HĐND các cấp.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, phát biểu chào mừng. Ảnh: Thùy Trang

Đặc biệt, uy tín của tổ chức Hội được minh chứng thuyết phục khi có tới 8 đồng chí Chủ tịch Hội LHPN cấp tỉnh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Song song với đó, công tác vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới được triển khai sâu rộng qua 27.183 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 1,72 triệu lượt người tham gia. Các cấp Hội đã trực tiếp lên tiếng bảo vệ 16 vụ việc phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, phối hợp giải quyết 21 đơn thư và hòa giải thành công 289 vụ mâu thuẫn ngay từ cơ sở, giữ vững sự bình yên cho từng nếp nhà.

Điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh hoạt động của Cụm thi đua Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung chính là bước tiến thần tốc trong thực hiện khâu đột phá về chuyển đổi số gắn với phong trào "Bình dân học vụ số". Không dừng lại ở khẩu hiệu, các cấp Hội đã đồng loạt chuẩn hóa dữ liệu hội viên theo nguyên tắc "Đúng - Đủ - Sạch - Sống" và đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác điều hành, tuyên truyền.

Hàng loạt mô hình sáng tạo đã ra đời và phát huy hiệu quả như mô hình chuyển đổi số cùng ứng dụng "Trợ lý AI - Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu Luật" tại Thanh Hóa, mô hình số tại Gia Lai, hay hàng chục lớp tập huấn livestream bán hàng, thương mại điện tử và nhận diện lừa đảo trực tuyến cho tiểu thương, hội viên tại Nghệ An. Cùng với chuyển đổi số, khát vọng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ được hiện thực hóa thông qua việc triển khai Đề án 01 và Đề án 2415, giúp duy trì và thành lập mới 231 hợp tác xã cùng 299 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động nữ địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Tinh thần nhân văn, nghĩa tình của phụ nữ miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục tỏa sáng qua các hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", hàng trăm nghìn cây xanh đã được trồng mới, hàng trăm kilômét đường hoa, hàng rào xanh được hình thành cùng các mô hình "Ngôi nhà xanh" biến rác thải thành nguồn quỹ an sinh hàng tỷ đồng. Trong đó, nổi bật như: Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng triển khai các hoạt động trao quà, xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 14 tỉ đồng; Hội LHPN tỉnh Nghệ An vận động nguồn lực an sinh xã hội trên 18 tỉ đồng; Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 9,5 tỉ đồng, nhận đỡ đầu 693 trẻ mồ côi; Hội LHPN Hà Tĩnh huy động hơn 14 tỉ đồng và nhận đỡ đầu 805 trẻ em mồ côi...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đạt kết quả ấn tượng với 3.209 mô hình, câu lạc bộ mới được thành lập, kết nạp thêm 19.010 hội viên và công nhận 387 hội viên danh dự, mở rộng vòng tay đoàn kết đến cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Định hình tư duy bứt phá cho năm "bản lề" 2027

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, sự sáng tạo của Hội LHPN 9 tỉnh trong Cụm. Khái quát thành tựu của Cụm qua 6 điểm mạnh nổi bật, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh rằng dù phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều tỉnh trong Cụm không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên mà còn chủ động đề xuất nâng chất các hoạt động do Trung ương phát động, thậm chí cán đích sớm một số chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ ngay từ năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết.

Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và trách nhiệm cao, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cũng chỉ rõ những hạn chế, "điểm nghẽn" khiến các tỉnh trong Cụm chưa phát huy hết tiềm năng vốn có. Dẫn chứng cụ thể từ thực tiễn giám sát, lãnh đạo Trung ương Hội lưu ý trong tổng số 34 tỉnh, thành phố cả nước, Cụm có 2 đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu phản biện xã hội và 3 đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu tổ chức đối thoại chính sách cấp tỉnh. Phân tích sâu nguyên nhân, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương chỉ ra tình trạng lúng túng trong triển khai chỉ tiêu ở cấp cơ sở, chưa sát với thực tiễn địa phương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu chỉ đạo

Bước sang năm 2027 - năm bản lề tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội và cũng là thời điểm cơ cấu tổ chức, mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan Hội với Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được hoàn thiện - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương yêu cầu các tỉnh trong Cụm phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy đến hành động.

Trước hết, công tác cán bộ phải được đặt lên hàng đầu với trọng tâm là nâng cao năng lực thực thi cho đội ngũ cán bộ cơ sở, rà soát lại toàn bộ quy chế hoạt động và giao chỉ tiêu sát thực tế cho cấp xã.

Đối với chỉ tiêu phản biện xã hội và đề xuất chính sách vốn thường gặp khó khăn trong khâu công nhận kết quả, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gợi mở các cấp Hội cần tận dụng tối đa công cụ số như "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7, đồng thời khai thác chiều sâu từ đợt tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và 20 năm thi hành Luật Bình đẳng giới để phát hiện những khoảng trống chính sách, từ đó đưa ra những kiến nghị sắc bén, trúng và đúng.

Về trọng tâm công tác năm 2027 xoay quanh chủ đề đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua tiếp tục bứt phá thông qua việc thực hiện hiệu quả Đề án 2415 và Đề án 01. Việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở tập huấn kỹ năng mà phải đi vào chiều sâu của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuẩn hóa sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái, bảo tồn văn hóa bản địa và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, các mô hình "Chi hội số", "Gia đình số", "Bình dân học vụ số" và chương trình "Đại sứ số" cần được rà soát, nâng cao thực chất để công nghệ AI thực sự trở thành cánh tay nối dài của người cán bộ Hội.

Chiều 20/11 Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức trao tặng "Mái ấm tình thương" cho hộ gia đình bà Lê Thị Ngọc, ở thôn Tây Cổ Hiền, xã Trường Ninh. Ảnh: Thùy Trang

Đặc biệt, với đặc thù là Cụm thi đua sở hữu đường biên giới dài nhất nhì cả nước, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương yêu cầu 9 tỉnh phải dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an sinh xã hội vùng biên cương, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Mẹ đỡ đầu" và hỗ trợ thiết thực cho hệ thống 248 trường nội trú, bán trú thuộc 248 xã biên giới đất liền giai đoạn 2026 - 2027.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện lớn cấp quốc gia như Hội thi dân vũ, thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc dự kiến đăng cai tại Nghệ An, tổng kết Đề án 938 và tổng kết 5 năm chương trình "Mẹ đỡ đầu", lãnh đạo Trung ương Hội cũng ghi nhận các kiến nghị của Cụm về biên chế chuyên trách, cơ chế phối hợp trong mô hình chính quyền 2 cấp và dữ liệu dùng chung trên nền tảng số để kịp thời tháo gỡ.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2027 và bầu Cụm trưởng cụm thi đua là Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng; Cụm phó cụm thi đua là Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.