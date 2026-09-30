Cụm thi đua các phường phía nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026

Ngày 29-9, tại phường Bảo An, Cụm thi đua các phường phía nam tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Tiết mục múa Giải phóng Điện Biên.

Tiết mục múa Đội nước.

Liên hoan có sự tham gia của 8 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các đơn vị trong Cụm thi đua, gồm các phường: Bảo An, Cam Linh, Phan Rang, Cam Ranh, Ba Ngòi, Đông Hải, Đô Vinh và Ninh Chử.

Tiết mục hát múa Khúc tráng ca ngày hòa bình.

Các đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu và tâm huyết, mang đến liên hoan những tiết mục đặc sắc với nhiều màu sắc nghệ thuật.

Một tiết mục trong chương trình.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho các đội tại Cụm thi đua các phường phía nam tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong các phường thuộc Cụm thi đua phía nam tỉnh Khánh Hòa có dịp giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, tài năng nghệ thuật quần chúng; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương trong cụm. Qua liên hoan, Ban tổ chức lựa chọn những tiết mục, chương trình có chất lượng để xây dựng chương trình đại diện Cụm thi đua tham gia liên hoan và công diễn cấp tỉnh theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

PHƯƠNG UYÊN