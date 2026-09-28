Cụm thi đua các phòng, đồn biên phòng tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng

Ngày 28-9, Cụm thi đua số 1 (gồm các phòng: Tham mưu, Chính trị, Nghiệp vụ, Hậu cần - Kỹ thuật) và Cụm thi đua số 4 (gồm các đồn biên phòng: Thanh Hải, Đông Hải, Phước Dinh, Cửa khẩu cảng Cà Ná, Vĩnh Hải và đơn vị Hải đội 2) thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Năm 2026, các đơn vị trong 2 cụm đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới biển và khu vực cửa khẩu cảng.

Đồn Biên phòng Thanh Hải bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng Cụm thi đua số 4 cho Đồn Biên phòng Đông Hải.

Các đơn vị đã đấu tranh thành công 4 chuyên án, 12 vụ án với 21 đối tượng; thu giữ hơn 1kg ma túy các loại, 545,8kg thuốc nổ, 255,3m dây cháy chậm, 1.522 kíp nổ, 42kg pháo hoa và 8.000 lít dầu DO; xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,117 tỷ đồng. Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh, các đơn vị duy trì nghiêm các quy trình, thủ tục, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật. Qua đó, đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu cho 368 lượt phương tiện, 41.128 lượt thuyền viên, 70.057 lượt khách du lịch.

Điểm nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng của các đơn vị được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hướng về cơ sở. Các đơn vị đã trao tặng hơn 4.580 suất quà trị giá hơn 2,8 tỷ đồng; 5.530kg gạo, 1.217 bánh chưng, 780 lá cờ Tổ quốc và 112 triệu đồng tiền mặt; xây dựng 9 nhà tình nghĩa; các mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Tại hội nghị, Phòng Chính trị bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng Cụm thi đua số 1 cho Phòng Nghiệp vụ; Đồn Biên phòng Thanh Hải bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng Cụm thi đua số 4 cho Đồn Biên phòng Đông Hải.