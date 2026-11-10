Cụm Thi đua 5 Công an TPHCM: Tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 86 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa
Ngày 10/11/2026, Cụm Thi đua 5 Công an TPHCM (CATP) tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập - Di tích quốc gia đặc biệt và giao lưu giữa các đơn vị trong Cụm, nhân kỷ niệm 86 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2026).
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo, chỉ huy cùng CBCS các đơn vị thuộc Cụm Thi đua 5 CATP (Ban Chuyên đề Công an TPHCM - Cụm trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị, Thanh tra CATP, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ CATP, Trường Văn hoá Công an nhân dân V).
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập và Nhà trưng bày chuyên đề “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”, tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của công trình cũng như những sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tại khu vực cổng Dinh, các đại biểu được tìm hiểu về sự kiện trưa 30/4/1975, khi xe tăng số hiệu 843 của Quân Giải phóng húc đổ cổng phụ, tiếp đó xe tăng số hiệu 390 húc tung cổng chính, tiến vào sân Dinh Độc Lập. Đến 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đoàn cũng tham quan sân đáp trực thăng trên tầng 3, nơi lưu giữ dấu tích cuộc ném bom Dinh Độc Lập ngày 8/4/1975 do phi công Nguyễn Thành Trung thực hiện, hiện vẫn được bảo tồn, giới thiệu đến khách tham quan.
Thông qua việc tham quan, tìm hiểu các hiện vật, tư liệu và dấu tích lịch sử, cán bộ, chiến sĩ có dịp ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, nhận thức sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
Hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm Thi đua 5. Qua đó, tạo động lực để mỗi CBCS tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Một số hình ảnh của chương trình:
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cum-thi-dua-so-5-cong-an-tphcm-sinh-hoat-chinh-tri-ve-nguon_199779.html