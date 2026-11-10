Cụm Thi đua 5 Công an TPHCM: Tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 86 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo, chỉ huy cùng CBCS các đơn vị thuộc Cụm Thi đua 5 CATP (Ban Chuyên đề Công an TPHCM - Cụm trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị, Thanh tra CATP, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ CATP, Trường Văn hoá Công an nhân dân V).

Cụm Thi đua 5 Công an TPHCM tổ chức sinh hoạt chính trị, tham quan tìm hiểu Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập và Nhà trưng bày chuyên đề “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”, tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của công trình cũng như những sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu lắng nghe chia sẻ về thời khắc lịch sử vào trưa ngày 30/4/1975 khi chiếc xe tăng số hiệu 843 của Quân Giải phóng húc đổ cổng phụ, tiếp đó xe tăng số hiệu 390 húc tung cổng chính, tiến vào sân Dinh Độc Lập, đánh dấu ngày toàn thắng

Tại khu vực cổng Dinh, các đại biểu được tìm hiểu về sự kiện trưa 30/4/1975, khi xe tăng số hiệu 843 của Quân Giải phóng húc đổ cổng phụ, tiếp đó xe tăng số hiệu 390 húc tung cổng chính, tiến vào sân Dinh Độc Lập. Đến 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 5 lắng nghe các thông tin được chia sẻ tại chương trình

Đoàn cũng tham quan sân đáp trực thăng trên tầng 3, nơi lưu giữ dấu tích cuộc ném bom Dinh Độc Lập ngày 8/4/1975 do phi công Nguyễn Thành Trung thực hiện, hiện vẫn được bảo tồn, giới thiệu đến khách tham quan.

Đoàn lắng nghe chia sẻ của hướng dẫn viên về công trình Dinh Độc Lập

Thông qua việc tham quan, tìm hiểu các hiện vật, tư liệu và dấu tích lịch sử, cán bộ, chiến sĩ có dịp ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, nhận thức sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Đoàn đại biểu tham quan và theo dõi thông tin thuyết minh bên trong khuôn viên Dinh Độc Lập

Hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm Thi đua 5. Qua đó, tạo động lực để mỗi CBCS tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh của chương trình:

Cán bộ Ban Chuyên đề Công an TPHCM chia sẻ những bài học lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với Dinh Độc Lập

Hoạt động sinh hoạt chính trị góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho CBCS trong Cụm Thi đua 5

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các hiện vật mang giá trị lịch sử được trưng bày trong khuôn viên Dinh Độc Lập

Hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm Thi đua 5

Chụp ảnh lưu niệm bên các hiện vật được trưng bày trong khuôn viên Di tích

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Ban Chuyên đề Công an TPHCM tham gia chương trình

Chương trình được tổ chức mang lại nhiều thông tin bổ ích cho CBCS