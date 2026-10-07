Cụm số 1 xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn
Ngày 7/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), môn Taekwondo đã hoàn thành những nội dung tranh tài cuối cùng. Qua đó, chính thức khép lại toàn bộ 19 môn thi của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026.
Trong ngày thi đấu cuối, các vận động viên (VĐV) bước vào màn tranh tài ở 2 hạng cân: đối kháng nam 45 kg và đối kháng nữ 42 kg.
Các trận đấu diễn ra kịch tính với nhiều pha ra đòn mạnh mẽ, chính xác cùng khả năng phòng thủ, phản công linh hoạt. Màn so tài đầy kỹ thuật và bản lĩnh của các võ sĩ đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
Kết thúc các lượt trận, Ban tổ chức trao 8 huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc.
Ở nội dung đối kháng nam 45 kg, VĐV Lê Tấn Đạt (Cụm số 1) xuất sắc giành Huy chương Vàng. Trong khi đó, Huy chương Vàng nội dung đối kháng nữ 42 kg thuộc về VĐV Nguyễn Thị Linh (Sở Giáo dục và Đào tạo).
Như vậy, sau 17 ngày (từ 21/9-7/10) tranh tài sôi nổi ở 19 môn thi, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I đã thành công tốt đẹp.
Về thành tích toàn đoàn, Cụm số 1 (gồm các phường: Tân Thành, Hoà Thành, An Xuyên và Lý Văn Lâm) xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với tổng cộng 65 huy chương. Xếp thứ hai là Cụm số 13 (gồm các xã: Hoà Bình, Vĩnh Hậu và Vĩnh Mỹ) với 40 huy chương.
Đơn vị xếp cuối bảng tổng sắp huy chương là Cụm số 10 (gồm các xã: Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Phú Mỹ và Cái Đôi Vàm) với 11 huy chương đạt được./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cum-so-1-xuat-sac-gianh-vi-tri-nhat-toan-doan-a133044.html