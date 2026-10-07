Cụm số 1 xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn

Trong ngày thi đấu cuối, các vận động viên (VĐV) bước vào màn tranh tài ở 2 hạng cân: đối kháng nam 45 kg và đối kháng nữ 42 kg.

Các trận đấu diễn ra kịch tính với nhiều pha ra đòn mạnh mẽ, chính xác cùng khả năng phòng thủ, phản công linh hoạt. Màn so tài đầy kỹ thuật và bản lĩnh của các võ sĩ đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Các trận đấu tranh huy chương môn Taekwondo diễn ra kịch tính với những pha ra đòn mạnh mẽ của các VĐV.

Kết thúc các lượt trận, Ban tổ chức trao 8 huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc.

Ở nội dung đối kháng nam 45 kg, VĐV Lê Tấn Đạt (Cụm số 1) xuất sắc giành Huy chương Vàng. Trong khi đó, Huy chương Vàng nội dung đối kháng nữ 42 kg thuộc về VĐV Nguyễn Thị Linh (Sở Giáo dục và Đào tạo).

Ông Trần Thanh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc nội dung đối kháng nam 45 kg.

Ông Đỗ Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tỉnh, trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc nội dung đối kháng nữ 42 kg.

Như vậy, sau 17 ngày (từ 21/9-7/10) tranh tài sôi nổi ở 19 môn thi, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I đã thành công tốt đẹp.

Về thành tích toàn đoàn, Cụm số 1 (gồm các phường: Tân Thành, Hoà Thành, An Xuyên và Lý Văn Lâm) xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với tổng cộng 65 huy chương. Xếp thứ hai là Cụm số 13 (gồm các xã: Hoà Bình, Vĩnh Hậu và Vĩnh Mỹ) với 40 huy chương.

Đơn vị xếp cuối bảng tổng sắp huy chương là Cụm số 10 (gồm các xã: Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Phú Mỹ và Cái Đôi Vàm) với 11 huy chương đạt được./.