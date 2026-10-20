Cúm mùa tăng vọt, trẻ nhập viện ở Huế gấp 3 lần trong tháng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, thành phố ghi nhận trung bình 200-300 bệnh nhân cúm phải nhập viện mỗi tuần.

Tại TP HCM, trong tuần 40 (28/9-4/10), thành phố ghi nhận 151 ca cúm, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 397. Kết quả giám sát cho thấy cúm A/H1N1/2009 chiếm ưu thế trong các mẫu xét nghiệm dương tính được báo cáo.

Cùng thời gian này, TP HCM ghi nhận 34.664 ca nhiễm trùng hô hấp cấp tính, tăng hơn 64% so với trung bình bốn tuần trước đó.

Tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, số lượt khám tăng từ 851 trong tuần đầu tháng 9 lên 2.563 vào tuần thứ hai tháng 10. Số bệnh nhi nhập viện cũng tăng từ 195 lên 603. Đây là số liệu chung về khám và điều trị nhi khoa, không đồng nghĩa toàn bộ trường hợp đều mắc cúm.

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, lây chủ yếu qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Phần lớn bệnh nhân hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần, song bệnh có thể gây biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng một tỷ ca cúm mùa, trong đó 3-5 triệu ca bệnh nặng và 290.000-650.000 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh hô hấp do cúm.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình dịch bệnh, cập nhật thông tin và hướng dẫn chuyên môn nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan.

Để phòng cúm mùa, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người hoặc không gian kín, thông khí kém. Khi ho, hắt hơi, cần che miệng, mũi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đúng nơi quy định và rửa tay sau đó.

Người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng và tránh tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp. Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tập luyện thường xuyên, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh; vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, bảo đảm nhà ở, nơi làm việc và lớp học thông thoáng.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, người bệnh nên nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc với người khác và đeo khẩu trang khi cần tiếp xúc. Không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe, chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi cúm để được tư vấn và xử trí kịp thời.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan trước các triệu chứng hô hấp trong thời điểm giao mùa. Phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh và tiếp cận cơ sở y tế đúng lúc giúp giảm nguy cơ biến chứng do cúm.