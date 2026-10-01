Cúm mùa tăng nhẹ, ngành y tế lưu ý nhóm nguy cơ cao

Số trẻ mắc cúm nhập viện có xu hướng tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Ngày 1-10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, số ca mắc cúm mùa gần đây có xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nặng hoặc tử vong.

Theo Cục Phòng bệnh, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn hô hấp hoặc tiếp xúc với bề mặt có virus.

Điều trị bệnh nhân nhiễm cúm tại cơ sở y tế. Ảnh: THU THẢO

Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, nhất là khi thời tiết thay đổi thất thường. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong một số tuần gần đây, số ca mắc cúm mùa có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các trường hợp nặng hoặc tử vong do cúm.

Phần lớn người mắc cúm có triệu chứng nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Để chủ động phòng bệnh, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người hoặc không gian kín, thông khí kém. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Người dân cần che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, giữ thông thoáng nơi ở, nơi làm việc và lớp học.

Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Cục Phòng bệnh lưu ý nhóm nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm gồm người trên 65 tuổi, trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai hoặc mới sinh trong vòng 2 tuần; người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường; người suy giảm miễn dịch.

Khi có dấu hiệu bệnh diễn biến nặng, người thuộc nhóm nguy cơ cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh cho biết tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cúm mùa, cập nhật thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Ghi nhận tại một số bệnh viện và chuyên khoa nhi ở Hà Nội cho thấy số trẻ mắc cúm có xu hướng tăng, nhất là trẻ dưới 1 tuổi. TS-BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết một số trẻ mắc cúm phải nhập viện điều trị do diễn tiến nặng, tổn thương phổi.

Cúm có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Ảnh: MAI THANH

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ cũng tiếp nhận một số trẻ mắc cúm A diễn tiến nặng, có biến chứng thần kinh. Các bác sĩ lưu ý cúm ở trẻ phần lớn diễn tiến nhẹ nhưng vẫn có thể gây viêm phổi, viêm não, suy hô hấp hoặc tổn thương đa cơ quan.

Tại một số bệnh viện khác ở Hà Nội, số người đến khám và nhập viện do cúm A thời gian gần đây có xu hướng tăng. Một số trường hợp có triệu chứng giống cúm nhưng xét nghiệm xác định mắc Covid-19.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi, đau đầu, khó thở... nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.