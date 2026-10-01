Cúm mùa tăng nhẹ: Bộ Y tế chỉ rõ nhóm đối tượng dễ gặp biến chứng nặng

Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) sáng 1/10, số ca mắc cúm mùa trên cả nước đang ghi nhận mức tăng nhẹ. Mặc dù chưa có dấu hiệu bất thường về số ca bệnh nặng hay tử vong, nhưng điều kiện thời tiết thất thường hiện nay là môi trường thuận lợi cho virus lây lan nhanh qua đường hô hấp, giọt bắn hoặc tiếp xúc bề mặt.

Dù phần lớn bệnh nhân chỉ có biểu hiện nhẹ và tự phục hồi, Bộ Y tế nhấn mạnh bệnh vẫn có thể diễn biến nguy hiểm đối với một số nhóm ưu tiên. Cụ thể, các trường hợp có nguy cơ cao bao gồm: người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng cuối) hoặc mới sinh trong 2 tuần, người mắc các bệnh lý nền mạn tính (tim mạch, phổi, suy thận, xơ gan, đái tháo đường) và người bị suy giảm miễn dịch.

Cúm mùa có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch. Ảnh minh họa

Để chủ động phòng bệnh, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân như: đeo khẩu trang nơi đông người hoặc khi có triệu chứng hô hấp, che miệng khi ho hay hắt hơi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và giữ thông thoáng nơi ở. Người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, bệnh nhân cần liên hệ ngay cơ sở y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời.