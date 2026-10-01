Cúm mùa tăng nhẹ, ai dễ diễn biến nặng?

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, số trường hợp mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ trong một số tuần gần đây. Tuy nhiên, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do cúm.

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn hô hấp hoặc tiếp xúc với bề mặt có virus. Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, nhất là khi thời tiết nóng, lạnh xen kẽ thất thường.

Cúm mùa có thể diễn biến nặng ở nhóm nào?

Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể gây biến chứng và diễn biến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Cục Phòng bệnh lưu ý nhóm nguy cơ gồm người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 5 tuổi; phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần.

Ngoài ra, người mắc các bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường; người suy giảm miễn dịch hoặc có dấu hiệu bệnh diễn biến nặng cũng cần được theo dõi, tư vấn y tế kịp thời.

Người dân cần chủ động phòng cúm mùa, đặc biệt nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc bệnh. (Ảnh minh họa).

Những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ này được khuyến cáo liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và xử trí phù hợp.

Chủ động phòng cúm mùa

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách tại cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người hoặc không gian kín, thông khí kém. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng, mũi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đúng nơi quy định và rửa tay sau đó. Người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, đồng thời hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, bảo đảm thông thoáng tại nơi ở, nơi làm việc, lớp học và không gian kín. Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân duy trì chế độ ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền.

Đặc biệt, người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi diễn biến cúm mùa, cập nhật thông tin và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.