Cúm mùa khi nào nguy hiểm? Người có dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quan

Cúm mùa dễ lây, dễ khỏi nhưng không được chủ quan

Thời tiết giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp phát triển, trong đó có cúm mùa. Theo các chuyên gia y tế, các chủng virus cúm đang lưu hành tại Việt Nam vẫn chủ yếu là cúm A(H1N1), A(H3N2) và cúm B.

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, xuất hiện hàng năm và thường gặp vào mùa đông xuân. Virus có khả năng lây truyền qua đường hô hấp, thông qua các giọt nhỏ chứa dịch tiết đường hô hấp được phát tán khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc khạc nhổ.

Cúm mùa thường khởi phát đột ngột. Ở người khỏe mạnh, bệnh phần lớn diễn biến nhẹ và có thể tự khỏi, nhưng mức độ bệnh có thể khác nhau tùy thể trạng và các yếu tố nguy cơ của từng người.

Đặc biệt, người có bệnh nền không nên xem cúm mùa là bệnh đơn giản và tự điều trị kéo dài tại nhà. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Phó Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn, một số người, trong đó có cả bệnh nhân mắc bệnh lý nền, cho rằng cúm mùa dễ khỏi nên không đến bệnh viện. Khi nhập viện, người bệnh đã có tổn thương phổi nặng, khiến việc chẩn đoán và điều trị gặp nhiều khó khăn.

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6 triệu chứng bệnh cúm mùa thường gặp

Các triệu chứng cúm mùa thường xuất hiện đột ngột. Người bệnh có thể gặp một hoặc nhiều biểu hiện như sốt, cảm giác sốt kèm ớn lạnh, ho, đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, đau nhức cơ thể, đau đầu và mệt mỏi.

Có thể nhận biết các biểu hiện thường gặp của cúm mùa qua 6 nhóm triệu chứng:

Sốt hoặc cảm giác sốt kèm ớn lạnh: Người bệnh thường sốt trên 38 độ C, có thể kèm rét run.

Ho: Ho là một trong những triệu chứng thường gặp khi virus cúm gây nhiễm trùng đường hô hấp.

Đau họng: Người bệnh có thể xuất hiện cảm giác đau hoặc khó chịu ở vùng họng.

Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi: Các triệu chứng tại đường hô hấp trên có thể xuất hiện cùng với ho và đau họng.

Đau nhức cơ thể, đau đầu và mệt mỏi: Người mắc cúm có thể cảm thấy đau mỏi toàn thân, nhức đầu và giảm sức lực.

Nôn mửa, tiêu chảy: Một số trường hợp, đặc biệt là trẻ em, có thể xuất hiện nôn mửa và tiêu chảy.

Do các triệu chứng của cúm mùa có nhiều điểm tương đồng với những bệnh lý đường hô hấp khác, người bệnh có thể khó tự xác định nguyên nhân chỉ dựa vào biểu hiện lâm sàng. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc cúm, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và có hướng xử trí phù hợp.

Ai có nguy cơ gặp biến chứng khi mắc cúm mùa

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, một trong những nguyên nhân khiến cúm mùa cần được lưu ý là người bệnh có thể đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của bệnh và tự điều trị tại nhà. Một số trường hợp còn áp dụng các mẹo dân gian chưa có cơ sở khoa học, dẫn đến điều trị không phù hợp và khiến bệnh diễn biến nặng hơn.

Ở người có bệnh lý nền, nhiễm cúm có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến chứng. Người bệnh có thể bị tổn thương phổi, viêm phổi, suy hô hấp và trong những trường hợp nặng có thể tử vong.

Những người cần đặc biệt lưu ý khi mắc cúm mùa gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người có bệnh lý nền và người suy giảm miễn dịch. Đây là những nhóm có nguy cơ diễn biến nặng hơn so với người khỏe mạnh.

Vì vậy, khi mắc cúm mùa, người dân không nên chủ quan hoặc chỉ dựa vào kinh nghiệm điều trị trước đây. Đặc biệt, người có bệnh nền cần theo dõi sát diễn biến sức khỏe và đi khám khi triệu chứng bất thường hoặc không cải thiện.

Cách phòng bệnh cúm mùa

Để hạn chế nguy cơ mắc và lây truyền cúm mùa, người dân cần duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân và vệ sinh hô hấp. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt sau khi về nhà, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Khi ho, hắt hơi hoặc sổ mũi, nên che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay thay vì dùng bàn tay để hạn chế phát tán dịch tiết. Người có triệu chứng bệnh đường hô hấp nên đeo khẩu trang, đồng thời hạn chế tiếp xúc gần với người khác, nhất là tại nơi đông người.

Giữ môi trường sống thông thoáng, duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập luyện thường xuyên và ngủ đủ giấc cũng góp phần duy trì sức khỏe. Người dân nên tránh hút thuốc lá bởi khói thuốc có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Tiêm vaccine cúm là một trong những biện pháp quan trọng để phòng bệnh. Vaccine giúp giảm nguy cơ mắc cúm, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng và tử vong, đặc biệt ở những nhóm có nguy cơ cao.

Cúm mùa phần lớn có thể diễn biến nhẹ ở người khỏe mạnh, nhưng không nên vì vậy mà xem nhẹ bệnh, nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, người bệnh nên được thăm khám phù hợp thay vì tự điều trị kéo dài hoặc áp dụng các phương pháp chưa có cơ sở khoa học.