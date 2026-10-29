Cúm mùa gia tăng ở Khánh Hòa: Cách phòng bệnh hiệu quả

Sau nhiều ngày có biểu hiện hắt hơi, đau họng, nóng sốt, chị Nguyễn Thị Kim Thoa, phường Nha Trang đã tự mua thuốc để uống. Khi tình hình bệnh không thuyên giảm, chị Thoa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh cúm mùa và kê đơn điều trị tại nhà.

Chị Thoa cho biết, trong quá trình làm việc tại nhà máy, chị từng tiếp xúc gần với một người có biểu hiện hắt hơi. Cho rằng thể trạng mình khỏe mạnh, chị đã chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng tránh. Tuy là bệnh nhẹ nhưng nếu không uống thuốc đúng cách sẽ rất khó khỏi. Nếu cơ thể mệt mỏi nhiều ngày sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục, chị Thoa chia sẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lý Thế Huy, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, đến nay, bệnh viện chưa có thống kê cụ thể về số ca mắc cúm mùa. Một số bệnh nhân đến khám khi bệnh đã trở nặng hoặc kèm theo các bệnh lý khác như viêm phế quản, đái tháo đường. Trong đó, có nhiều trường hợp là trẻ nhỏ. Sau khi thăm khám, nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh dùng thuốc và chăm sóc tại nhà.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số ca mắc có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa và những tháng thu – đông.

Bệnh cúm lây truyền chủ yếu từ người sang người qua các hạt dịch tiết đường hô hấp chứa virus được phát tán khi người mắc bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Đặc biệt, bệnh có nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh, tại những nơi tập trung đông người, như trường học, cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Bác sĩ Lý Thế Huy thông tin, phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở người có nguy cơ cao như: trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ) hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần, người có bệnh nền như tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường, người suy giảm miễn dịch.

Do đó, người dân cần chú ý ăn uống, rèn luyện cơ thể khỏe mạnh để nâng cao sức đề kháng, đeo khẩu trang, giữ ấm cho cơ thể, giữ vệ sinh, hạn chế tiếp xúc với người đã mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp. Những người nghi mắc hoặc mắc cúm mùa ngoài các việc trên, cần che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Đặc biệt, người bệnh không tự ý sử dụng thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế và hạn chế đến nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi có triệu chứng bệnh, người bệnh cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến cúm mùa thường có bệnh nền kèm theo và nguy cơ diễn biến nặng. Hiện công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân tại bệnh viện vẫn ổn định.

Tiến sĩ Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế cho hay, cúm mùa còn có các cách gọi: Mùa cúm Bắc bán cầu và mùa cúm Nam bán cầu nhằm phân biệt các giai đoạn dịch tễ. Tại Việt Nam, mùa cúm Bắc bán cầu thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, còn mùa cúm Nam bán cầu thường từ tháng 4 đến tháng 9.

Hàng năm, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo về thành phần chủng virus cho vaccine cúm Bắc bán cầu và Nam bán cầu nhằm phù hợp với các chủng cúm lưu hành thực tế ở từng khu vực và từng thời điểm.

Theo Tiến sĩ Dương Hữu Thái, tháng 9 và tháng 10 là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi, các bệnh đường hô hấp có thể gia tăng và lây lan nhanh. Hiện nay, tiêm vaccine cúm mùa là biện pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng liên quan. Việc tiêm vaccine sớm nhằm đón đầu mùa dịch và để cơ thể có đủ thời gian tạo miễn dịch, giúp bảo vệ tối ưu.

Virus cúm có khả năng biến đổi qua từng năm, khiến các chủng lưu hành giữa các mùa có thể khác nhau. Miễn dịch hình thành sau khi mắc cúm hoặc tiêm vaccine không phải lúc nào cũng bảo vệ đầy đủ trước các chủng virus mới. Vì vậy, hằng năm, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cập nhật khuyến cáo về thành phần vaccine cúm mùa phù hợp với các chủng virus dự kiến lưu hành, đồng thời khuyến cáo tiêm vaccine cúm nhắc lại mỗi năm để duy trì hiệu quả bảo vệ.

Đối với người vừa mắc cúm, thời điểm tiêm vaccine cần căn cứ vào tình trạng hồi phục, tiền sử tiêm chủng và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Chủ động phòng bệnh, tiêm vaccine cúm mùa hằng năm và thăm khám kịp thời khi có triệu chứng nghi mắc cúm là những biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.