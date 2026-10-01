Cúm mùa gia tăng, Bộ Y tế khuyến cáo chủ động phòng bệnh

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Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do vi rút cúm gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc qua tiếp xúc với bề mặt có vi rút.

Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng thường tăng vào thời điểm giao mùa, nhất là khi thời tiết nóng lạnh xen kẽ thất thường. Đây là giai đoạn cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, đồng thời các hoạt động học tập, làm việc, đi lại trong không gian kín hoặc nơi đông người cũng làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh đường hô hấp.

Theo Cục Phòng bệnh, phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và có thể tự hồi phục. Tuy nhiên, cúm mùa không phải bệnh có thể chủ quan. Một số trường hợp có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch.

Các biểu hiện thường gặp của cúm mùa gồm sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau mỏi cơ, mệt mỏi. Ở một số nhóm nguy cơ, bệnh có thể tiến triển nặng hơn, làm trầm trọng bệnh nền hoặc gây biến chứng hô hấp.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh trong sinh hoạt hằng ngày.

Người dân cần đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác để giảm nguy cơ lây lan.

Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng, mũi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo. Khăn giấy sau khi sử dụng phải được bỏ đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó.

Cùng với đó, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Đây là biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng các bệnh lây qua đường hô hấp và tiếp xúc.

Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt hay tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc, vật dụng cá nhân, thiết bị dùng chung. Nơi ở, nơi làm việc, lớp học cần được bảo đảm thông thoáng, tăng cường thông khí, nhất là tại các không gian kín.

Người dân nên hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp. Trường hợp có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Việc duy trì lối sống lành mạnh cũng có vai trò hỗ trợ phòng bệnh. Người dân cần ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc. Người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt bệnh nền để giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc cúm.

Bộ Y tế lưu ý người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng vi rút hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Việc dùng thuốc không đúng có thể làm chậm điều trị phù hợp, tăng nguy cơ tác dụng phụ và gây khó khăn trong kiểm soát bệnh.

Những người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe. Nhóm này gồm người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường, người suy giảm miễn dịch.

Khi thuộc nhóm nguy cơ hoặc có dấu hiệu bệnh diễn biến nặng, người dân cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bệnh cúm mùa, cập nhật thông tin kịp thời, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.