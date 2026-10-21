Cụm lực lượng Hải quân 2 giữ vững vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Nam

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; khả năng chỉ huy, hiệp đồng và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, làm rõ những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.

Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân, phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã nhấn mạnh việc chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tổ chức huấn luyện bổ sung và hiệp đồng chặt chẽ trước khi thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình huấn luyện, kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy trình sử dụng vũ khí và các quy định về an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển.

Pháo AK-176 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị thủy lôi tập phục vụ huấn luyện.

Các lực lượng đã hoàn thành nội dung huấn luyện, kiểm tra trên biển, thả thủy lôi, bắn đạn thật đơn tàu, biên đội tàu… theo kế hoạch. Các nội dung kiểm tra đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đại tá Triệu Thanh Tùng trao hoa bắn giỏi tặng kíp bắn trên Tàu 09, Lữ đoàn 171.

Những kinh nghiệm được rút ra tập trung vào việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, coi trọng huấn luyện bổ sung, bồi dưỡng cán bộ và công tác bảo đảm kỹ thuật. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trao thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ.