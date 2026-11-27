Tham dự hội nghị có đại biểu các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trong cụm, gồm: Nhà máy Z133; Kho J112 (Cục Xe máy - Vận tải); Tiểu đoàn 18 (Bộ Tham mưu); Nhà máy May - Dệt - Nhựa (Công ty Cổ phần 26) và đại biểu Đảng ủy, UBND, Công an, Ban CHQS phường Bồ Đề.

Đại tá Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, các cơ quan chức năng cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, Cụm liên kết an ninh khu vực phường Bồ Đề đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong cụm phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai các nội dung phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả.

Các đơn vị và địa phương duy trì tốt việc trao đổi thông tin, nắm tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, các đơn vị xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Phạm Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhà máy Z133 chủ trì hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, hội nghị thống nhất xác định: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cụm liên kết an ninh khu vực; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị Quân đội với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương, nhất là Công an và Ban CHQS phường Bồ Đề; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, công nhân viên và nhân dân; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn kho tàng, nhà xưởng. Trước mắt, tập trung phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 tại sân bay Gia Lâm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Xây dựng và duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất, có chiều sâu, chuyển từ tư duy “có vụ việc mới phối hợp” sang “chủ động phối hợp để phòng ngừa vụ việc”. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn. Xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn ở các đơn vị cơ sở gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, các phong trào thi đua trong đơn vị và địa phương, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.