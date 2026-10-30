Cúm làm gia tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng ở người cao tuổi

Theo PGS.TS.BS Vũ Thị Thanh Huyền, Tổng thư ký Hội Lão khoa Việt Nam, mỗi năm có khoảng 34.500 người cao tuổi nhập viện do cúm. Đáng chú ý, virus cúm không chỉ gây các triệu chứng như sốt, ho, đau đầu, đau cơ mà còn có thể làm trầm trọng thêm những bệnh nền mạn tính. Người nhiễm cúm có nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng 10 lần, đột quỵ tăng 8 lần và nguy cơ nhập viện do suy tim tăng 24%.

Người cao tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất, chiếm khoảng 85% số ca tử vong liên quan đến cúm. Trong khi đó, quá trình lão hóa hệ miễn dịch từ sau tuổi 60 khiến khả năng đáp ứng với vaccine suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.

Tại hội thảo, các chuyên gia khuyến nghị duy trì tiêm vaccine cúm hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh vaccine thông thường, vaccine cúm liều cao dành cho người cao tuổi cũng được đề cập như một lựa chọn nhằm tăng cường đáp ứng miễn dịch.

Các chuyên gia cho rằng, việc phối hợp liên chuyên khoa và chủ động dự phòng cúm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, góp phần giảm nguy cơ nhập viện, biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.