Từ vùng đất Khánh An, U Minh, Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau được hình thành với hệ thống đường ống khí PM3 - Cà Mau dài 325km, hai nhà máy điện 1.500 MW, Nhà máy Đạm 800.000 tấn urê/năm và Nhà máy Xử lý khí Cà Mau. Tổ hợp góp phần khai thác hiệu quả nguồn khí ngoài khơi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng cực Nam Tổ quốc.

Tuy nhiên, vào những năm đầu thế kỷ XXI, không có gì bảo đảm tổ hợp này sẽ được hình thành như hiện nay. Được xây dựng nhằm khai thác nguồn khí từ khu vực PM3 - CAA, 46 Cái Nước và các cấu tạo tiềm năng thuộc vùng biển Tây Nam, cụm dự án có tổng dự toán gần 1,9 tỉ USD. Riêng tuyến ống PM3 - Cà Mau, gồm 298km đường ống biển và 27km đường ống bờ, đưa khí từ vùng biển chồng lấn Việt Nam - Malaysia về Cà Mau. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở quy mô vốn mà còn ở việc phải giải quyết đồng thời các bài toán kỹ thuật, quản trị và thi công khi ngành Dầu khí trong nước chưa có nhiều kinh nghiệm.

Người lao động PETROVIETNAM tham gia triển khai Dự án đường ống dẫn khí PM3 - CM (ảnh tư liệu)

Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng nhớ nhất là cách PETROVIETNAM giải quyết những vấn đề chưa có sẵn đáp án. Từ điều chỉnh tuyến ống, tổ chức quản lý đến lựa chọn nhà thầu trong nước, mỗi quyết định đều cân nhắc giữa rủi ro trước mắt và năng lực tạo dựng cho tương lai.

Thay đổi phương án khi thực tế cho thấy hướng đi tốt hơn

Trong hồi ức của những người tham gia dự án, một quyết định thể hiện rõ tinh thần bám sát thực tế là việc điều chỉnh tuyến ống khí. Ban đầu, đường ống thiết kế đi theo sông Ông Đốc về U Minh. Nhận thấy điểm chưa hợp lý, ông Trần Văn Thục (khi đó là Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư) đã chỉ đạo khảo sát lại thực địa và quyết định điều chỉnh tuyến tiếp bờ tại Mũi Tràm rồi đi thẳng về cụm dự án.

Việc thay đổi phương án đã duyệt đòi hỏi xem xét lại toàn bộ thiết kế, chi phí và tiến độ. Kết quả cho thấy việc tối ưu tuyến đã tiết giảm đáng kể chi phí đầu tư, rút ngắn tiến độ và tăng tính khả thi dự án.

Quá trình này cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ vững chuyên môn kỹ thuật mà còn xử lý được các vấn đề kinh tế, pháp lý và hợp tác quốc tế. Những cán bộ thời kỳ đầu như Trần Văn Thục, Lê Tự Hiểu, Trần Thanh Hải, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Văn Định, Hoàng Xuân Quốc, Lê Anh Thông, Trịnh Thanh Bình, Lê Mạnh Hùng, Văn Tiến Thanh... đã cùng giải quyết những bài toán mới trong điều kiện còn nhiều hạn chế.

Sau này, ông Lê Mạnh Hùng, hiện là Bộ trưởng Bộ Công Thương, khi đó giữ cương vị Trưởng ban Quản lý dự án, ví đội ngũ triển khai như chạy tiếp sức, mỗi người hoàn thành phần việc rồi trao lại cho người tiếp theo để cùng đưa dự án về đích. Hình ảnh ấy cho thấy thành công của một dự án lớn cần sự phối hợp liên tục giữa nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư và các đơn vị thực hiện.

Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Tổ chức một chuỗi công nghiệp chưa có tiền lệ

Nếu việc điều chỉnh tuyến ống cho thấy tinh thần bám sát thực tế, thì lựa chọn mô hình quản lý lại phản ánh tư duy tổ chức dự án. Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau không chỉ là tập hợp các công trình, mà là một chuỗi liên kết chặt chẽ: đường ống phải đưa khí về đúng thời điểm, nhà máy điện cần nguồn nhiên liệu ổn định, nhà máy đạm phải bảo đảm điều kiện vận hành phù hợp. Chỉ một khâu chậm tiến độ hoặc thiếu đồng bộ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của toàn chuỗi.

Trong bối cảnh chưa có tiền lệ để tham chiếu, PETROVIETNAM chọn giải pháp tổ chức các dự án thành phần độc lập nhưng đặt dưới sự điều hành của một Ban Quản lý dự án chung. Mô hình này giúp vừa phân định rõ trách nhiệm, vừa bảo đảm sự phối hợp tổng thể từ hạ tầng vận chuyển đến các nhà máy sản xuất.

Từ Dự án Cà Mau, PETROVIETNAM tích lũy kinh nghiệm tổ chức các dự án công nghiệp liên hợp, điều phối tiến độ nhiều hạng mục và quản lý các mối liên hệ kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của toàn hệ thống.

Thách thức khác xuất hiện khi lựa chọn nhà thầu EPC năm 2004. Tìm kiếm nhà thầu nước ngoài có kinh nghiệm là phương án dễ nghĩ đến. Tuy nhiên, PETROVIETNAM quyết định chỉ định thầu cho Liên doanh Vietsovpetro.

Đây không phải quyết định xem nhẹ rủi ro. Tuyến ống gần 300km dưới biển đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật thi công và an toàn, trong khi kinh nghiệm trong nước còn hạn chế. Tuy nhiên, giao công trình cho Vietsovpetro không chỉ nhằm đưa khí về bờ, mà còn tạo điều kiện để đội ngũ trong nước tham gia, tích lũy kinh nghiệm và từng bước làm chủ các công trình phức tạp.

Lãnh đạo PVCFC kiểm tra tiến độ bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2026

Những người bám công trường giữa vùng đất nhiều gian khó

Những quyết định ở cấp tổ chức chỉ thực sự có giá trị khi được triển khai trên công trường. Với Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, quá trình ấy gắn liền với điều kiện sống và làm việc khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu triển khai tuyến ống PM3 - Cà Mau.

Ông Đào Văn Chuyên, nguyên Phó Trưởng ban Quản lý Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau, phụ trách Dự án Khí, nhớ lại phần lớn kỹ sư khi ấy còn trẻ, một số có gia đình tại TP Hồ Chí Minh hoặc Vũng Tàu. Họ thường xuyên phải di chuyển đường dài: cuối tuần trở về nhà, chiều Chủ nhật lại xuống công trường làm việc.

Cà Mau thời điểm đó còn thiếu thốn về sinh hoạt, địa hình nhiều sông rạch, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ông Chuyên kể, muỗi nhiều đến mức người dân thường ăn tối từ 16-17 giờ để tránh muỗi; nếu ăn muộn phải ngồi trong màn. Câu nói “muỗi kêu như sáo thổi” gợi lại những khó khăn mà các kỹ sư phải thích nghi bên cạnh các bài toán kỹ thuật của dự án. Dù vậy, phần lớn cán bộ, kỹ sư vẫn gắn bó với dự án và nỗ lực bền bỉ trên công trường.

Một thử thách kỹ thuật điển hình là sự cố thiết bị Pig (dùng để làm sạch và kiểm tra đường ống) bị kẹt trong đường ống dưới biển do bị mòn và hết pin. Khi Pig không trở về điểm tiếp bờ như dự kiến, đội ngũ kỹ sư phải tìm mọi cách xử lý trên tuyến ống dài 298km. Giải pháp đưa máy nén khí lên giàn Talisman để thổi khí đã đưa Pig về đích an toàn.

Tình huống này cho thấy thi công biển luôn tiềm ẩn những tình huống kỹ thuật khó dự báo. Việc xử lý đòi hỏi đội ngũ triển khai phải chủ động đánh giá, lựa chọn giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và an toàn công trình. Đó cũng là quá trình tích lũy kinh nghiệm qua thực tiễn, phục vụ những công trình tiếp theo.

Từ dòng khí đầu tiên đến năng lực vận hành cả chuỗi

Sau nhiều năm khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu, thi công và xử lý các vấn đề kỹ thuật, ngày 29-4-2007, dòng khí PM3 đầu tiên chính thức được đưa vào bờ. Tiếp đó, khí lần lượt được cấp cho Nhà máy Điện Cà Mau 1 (15-5-2007), Điện Cà Mau 2 (28-5-2008), Nhà máy Đạm Cà Mau (15-9-2011). Đến ngày 6-12-2017, Công ty Khí Cà Mau tiếp nhận quản lý, vận hành Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, bổ sung một mắt xích vào hệ thống công nghiệp năng lượng tại khu vực.

Hệ thống đường ống PM3 - Cà Mau từ công suất ban đầu khoảng 5,47 triệu m³ khí/ngày đã được cải tiến nâng lên khoảng 6,25 triệu m³/ngày, đáp ứng nhu cầu của hai nhà máy điện với tổng công suất 1.500 MW và Nhà máy Đạm Cà Mau công suất 800.000 tấn urê/năm. Thành quả lớn nhất không chỉ là sản lượng khí hay điện và đạm, mà là năng lực quản lý, vận hành đồng bộ cả một chuỗi năng lượng phức tạp mà PETROVIETNAM đã làm chủ.

Dự án cũng giúp đội ngũ trong nước tích lũy kinh nghiệm xây dựng đường ống khí ngoài biển, quản lý nhà thầu, kiểm soát tiến độ, chất lượng và phối hợp các hạng mục có quan hệ kỹ thuật chặt chẽ. Qua đó, PETROVIETNAM từng bước hình thành cách tiếp cận tổng thể đối với chuỗi công nghiệp, gắn hiệu quả của từng công trình với khả năng vận hành của toàn hệ thống.

Xét trên phương diện đó, thành quả lớn nhất ở Dự án Cà Mau không chỉ là đưa khí về bờ, mà còn là góp phần tạo dựng nền tảng để ngành công nghiệp khí Việt Nam tiến xa hơn.

Gần hai thập niên vận hành, Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau đối mặt thách thức mới: nguồn khí PM3 suy giảm. Để tối ưu hạ tầng hiện hữu, PETROVIETNAM đang tính toán kết nối mỏ lân cận, thúc đẩy Chuỗi dự án Lô B và định hướng phát triển cụm thành trung tâm năng lượng tích hợp, có thể kết hợp khí, LNG - điện, điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của khu vực.

Nếu trước đây, bài toán là đưa khí từ ngoài khơi về cực Nam để hình thành một tổ hợp công nghiệp, thì nay là bảo đảm nguồn cung, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và thích ứng chuyển dịch năng lượng. Bối cảnh và yêu cầu phát triển đã khác, nhưng cả hai giai đoạn đều đòi hỏi những quyết định dài hạn trong điều kiện còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn.

Hạ tầng hiện có, kinh nghiệm tích lũy và đội ngũ nhân lực trưởng thành là những lợi thế. Tuy nhiên, để phát huy các lợi thế này, những lựa chọn trong giai đoạn mới cần dựa trên đánh giá thận trọng về nguồn cung, nhu cầu thị trường, hiệu quả kinh tế, khả năng kết nối hạ tầng và yêu cầu trong bối cảnh mới.

Ở góc độ đó, kinh nghiệm khảo sát, quản lý chuỗi và phát huy nội lực từ câu chuyện Cà Mau hôm qua chính là cơ sở để PETROVIETNAM tiếp tục giải các bài toán năng lượng của hôm nay.

Chọn con đường khó để tạo năng lực đi xa

Nhìn lại hành trình của Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, điều đáng nhớ chính là những quyết định trước nhiều thách thức.

Đó cũng là câu chuyện về những con người đã góp sức biến các quyết định thành hiện thực, từ đội ngũ cán bộ, kỹ sư từ khâu chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đến những người bám công trường, trực tiếp xử lý các tình huống phát sinh. Nếu quyết định chiến lược xác định hướng đi thì năng lực chuyên môn, sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm của con người là những yếu tố giúp dự án hoàn thành.

PETROVIETNAM đã đưa dòng khí từ vùng biển Tây Nam về cực Nam Tổ quốc, hình thành chuỗi công nghiệp và tôi rèn năng lực trong nước qua thực tiễn. Những quyết định ấy không chỉ hướng tới hoàn thành công trình, mà còn tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Trong hành trình 65 năm của ngành, Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau cho thấy năng lực của một tập đoàn năng lượng quốc gia không chỉ được tạo nên từ những công trình hoàn thành, mà còn từ khả năng giải quyết bài toán mới, làm chủ công nghệ, tổ chức nguồn lực và thích ứng trước những thay đổi của thực tế.

Từ việc đưa dòng khí đầu tiên về cực Nam, giá trị để lại còn là kinh nghiệm, con người và năng lực tổ chức được bồi đắp qua thực tiễn. Chọn con đường khó chỉ thực sự có ý nghĩa khi những gì tích lũy hôm nay trở thành nền tảng để giải quyết hiệu quả hơn những bài toán của ngày mai.

Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau cho thấy năng lực của PETROVIETNAM không chỉ được tạo nên từ những công trình hoàn thành, mà còn từ khả năng giải quyết bài toán mới, làm chủ công nghệ, tổ chức nguồn lực và thích ứng trước những thay đổi của thực tế.