Hội nghị giao ban Cụm hoạt động số 5.

Chiều 26/11, tại phường Rạch Giá (An Giang), Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 của Cụm hoạt động số 5. Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên chủ trì hội nghị.

Cụm hoạt động số 5 gồm Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai và Tỉnh đoàn Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau.

Trong năm, phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai gắn với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Các đơn vị thực hiện hơn 1.400 công trình thanh niên, thắp sáng 105km đường quê, trồng hơn 107.000 cây xanh.

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng phát biểu tại hội nghị giao ban.

Hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp đạt kết quả đáng chú ý với 25 dự án khởi nghiệp, 52 dự án mô hình kinh tế được hỗ trợ; hơn 75.000 thanh niên được giới thiệu việc làm và gần 300.000 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành đoàn trao đổi về những mô hình đổi mới hoạt động, phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số; đồng thời kiến nghị Trung ương Đoàn quan tâm cơ chế bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo và tăng cường phối hợp liên ngành để mở rộng cơ hội học tập, việc làm, rèn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi.

Đại diện Thành đoàn Cần Thơ phát biểu ý kiến.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại hội nghị giao ban.

Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên đề nghị năm 2027, các đơn vị lựa chọn nhiệm vụ đột phá, xây dựng công trình, mô hình có giá trị lâu dài và khả năng nhân rộng. Công tác Đoàn cần chuyển từ tư duy hoàn thành nhiệm vụ sang kiến tạo giá trị, lấy hiệu quả thực tiễn và sự trưởng thành của đoàn viên, thanh niên làm thước đo.

Đồng thời, các tỉnh, thành đoàn cần quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất; đổi mới phương thức tập hợp thanh niên công nhân và lao động tự do.