Cụm hoạt động số 2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao ban công tác tại Ninh Bình

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tặng tranh lưu niệm cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn và các Tỉnh, Thành đoàn trong Cụm hoạt động số 2.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo Trung ương Đoàn và đại biểu các tỉnh, thành phố trong Cụm hoạt động số 2.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc đăng cai hội nghị là dịp để Ninh Bình và các đơn vị trong Cụm chia sẻ những mô hình hiệu quả, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi.

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Ninh Bình tập trung phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí đề cao vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ này, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động thích ứng sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, tham gia chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo thanh, thiếu nhi và bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đơn vị trong Cụm tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm củng cố tổ chức Đoàn ở cơ sở, nâng cao năng lực cán bộ Đoàn và đổi mới phương pháp tập hợp thanh niên tại địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp và trên không gian mạng. Hoạt động Đoàn cần sát với nhu cầu của người trẻ, chú trọng hỗ trợ học nghề, tìm việc làm, khởi nghiệp, chăm lo thanh niên công nhân và con em của họ; phát huy vai trò của thanh niên trong hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số.

Đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền cần thường xuyên lắng nghe, đối thoại, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình cần tiếp thu chỉ đạo của Trung ương Đoàn, vận dụng kinh nghiệm từ hội nghị để cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, phần việc thiết thực trong chương trình công tác năm 2027.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trung ương Đoàn và các đơn vị trong Cụm phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Trường Chinh do tỉnh tổ chức, đồng thời phát huy các nền tảng số để lan tỏa ý nghĩa giáo dục của Cuộc thi.

Báo cáo tại Hội nghị đã nêu rõ: Năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030, Cụm hoạt động số 2 bám sát chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, chủ động tinh gọn bộ máy và đổi mới hoạt động. Thông qua phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, toàn Cụm triển khai trên 15.000 công trình thanh niên, tổng trị giá hơn 160 tỷ đồng. Các đội hình công nghệ số cộng đồng thu hút hơn 175.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và nâng cao kỹ năng số.

Các hoạt động đồng hành với thanh niên lập nghiệp, hội nhập quốc tế và tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn Cụm huy động hơn 80 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp bộ Đoàn tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong năm, toàn Cụm kết nạp trên 120.000 đoàn viên mới, giới thiệu hơn 36.600 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng. Đây là cơ sở để Cụm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trần Ngọc Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Nguyễn Thị Thuỷ phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu các Tỉnh, Thành đoàn trong Cụm hoạt động số 2 đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2026, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các phong trào, hoạt động, chiến dịch; trao đổi, nhận diện những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; kiến nghị, đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả công tác năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các tỉnh, thành đoàn Cụm hoạt động số 2 trong triển khai các công trình, phần việc.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Cụm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn; đẩy mạnh kiện toàn, rà soát đoàn viên sau sắp xếp địa bàn dân cư, nâng tỷ lệ quản lý đoàn viên trên hệ thống Quản lý đoàn viên lên 100%; triển khai đồng bộ, hiệu quả 5 nội dung của phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” và 3 Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong công tác Đoàn; triển khai công tác điều hành theo phương châm “6 rõ”, phù hợp với điều kiện địa phương, hoàn thiện các hồ sơ thi đua khen thưởng; mở rộng sân chơi, triển khai thực chất các phong trào trong trường học nhằm xây dựng các mô hình hoạt động có chiều sâu, thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh, thiếu niên.