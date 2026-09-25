Cụm Công nghiệp Thủy Phương: Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương hiện nay tự đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

Thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung

CCN Thủy Phương được thành lập từ năm 2017 với diện tích hơn 74ha. Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, CCN đã trở thành địa điểm tập trung hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD), góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hiện, tỷ lệ lấp đầy của CCN Thủy Phương đạt hơn 65%, thu hút 39 doanh nghiệp (DN), trong đó có 36 DN đang hoạt động. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất của các DN trong CCN đạt hơn 1.354 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động.

Những con số trên cho thấy hiệu quả bước đầu của việc hình thành CCN. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, một số hạng mục hạ tầng chưa theo kịp yêu cầu thực tế. Thời gian qua, hạ tầng CCN Thủy Phương từng bước được đầu tư, trong đó có 3 tuyến đường gom phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cho các DN. Song, hiện nay nhiều tuyến đường gom, nội bộ vẫn còn thiếu; trong đó một trong những khoảng trống lớn là chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Các DN hoạt động phải tự đầu tư xử lý nước thải theo quy định. Khi số lượng cơ sở sản xuất ngày càng tăng, việc mỗi DN tự xử lý nước thải cũng bộc lộ những bất cập trong công tác quản lý, kiểm soát nguồn thải.

Gần đây, các DN như Công ty TNHH Trường Thắng Phát Group; Công ty TNHH Trọng Vương; Công ty TNHH MTV Sản xuất giấy Huy Tiến đi vào hoạt động đã làm phát sinh ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý những tồn tại. Song việc xử lý từng cơ sở chỉ là giải pháp tạm thời. Để giải quyết căn cơ, yêu cầu đặt ra là sớm hoàn thiện hạ tầng chung, trong đó có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Ông Phan Thanh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ mỹ thuật Cố đô đang hoạt động tại CCN Thủy Phương cho rằng, hạ tầng đồng bộ là điều kiện quan trọng để DN ổn định sản xuất lâu dài. Khi hoạt động sản xuất ngày càng mở rộng, số lượng DN tăng lên, việc có hệ thống hạ tầng chung, nhất là hạ tầng giao thông, môi trường sẽ giúp công tác quản lý thuận lợi hơn; đồng thời tạo điều kiện để DN yên tâm đầu tư SXKD.

Ông Trần Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy cho biết, cùng với sự phát triển của các DN, nhu cầu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại CCN Thủy Phương ngày càng cấp thiết. Mới đây, phường đã đề xuất các ban, ngành chức năng thành phố quan tâm xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại CCN Thủy Phương, dự kiến công suất 750m³/ngày đêm, diện tích khoảng 4.700m² và hạ tầng phòng cháy, chữa cháy. Tổng kinh phí dự kiến cho hai hạng mục này khoảng 24,2 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang báo cáo, tham mưu về chủ trương đầu tư hệ thống này, góp phần giải quyết dứt điểm thực trạng ô nhiễm môi trường nói trên.

Đồng bộ hạ tầng

Cùng với việc tháo gỡ những bất cập tại CCN Thủy Phương, phường Thanh Thủy đang tập trung mở rộng không gian phát triển công nghiệp tại CCN Thủy Phương 2. CCN này được thành phố thành lập theo Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 25/6/2025, với diện tích hơn 65,3ha, nằm ở phía tây phường, bên cạnh tuyến đường kết nối từ Tỉnh lộ 7. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Thủy Phương 2 hơn 628 tỷ đồng, bao gồm đường giao thông nội bộ, điện, cấp nước, xử lý rác thải… Theo định hướng, CCN mới hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất của DN trong, ngoài địa phương và các cơ sở trong khu dân cư, có ngành nghề công nghiệp xây dựng, cơ khí, chế biến nông, lâm sản, dược liệu…

Theo ông Trần Duy Đức, hiện nay CCN Thủy Phương 2 đã có DN đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến với kinh phí hơn 700 tỷ đồng; trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng chiếm 74 tỷ đồng. Theo dự kiến của DN này, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành 43ha vào quý II/2029 và giai đoạn 2 với hơn 22ha vào cuối năm 2030.

Tuy nhiên, từ thực tế của CCN Thủy Phương hiện hữu, vấn đề đặt ra đối với CCN mới không đơn thuần là sớm có mặt bằng để thu hút DN. Điều quan trọng hơn là phải chuẩn bị hạ tầng đồng bộ ngay từ đầu.

Ông Nguyễn Minh Trung, Giám đốc Công ty CP Sản xuất bê tông Thành Công đang hoạt động tại CCN Thủy Phương chia sẻ, với DN, ngoài quỹ đất sản xuất, chất lượng hạ tầng là yếu tố quan trọng khi quyết định đầu tư. Khi CCN có giao thông thuận lợi, hệ thống điện, nước và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẽ giúp DN giảm chi phí đầu tư và thuận lợi hơn trong quá trình SXKD.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương, câu chuyện của các CCN Thủy Phương đang đặt ra hai nhiệm vụ song hành. Với CCN hiện hữu, cần sớm đầu tư, hoàn thiện những hạng mục hạ tầng còn thiếu, nhất là hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Với CCN Thủy Phương 2, các ban, ngành chức năng địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để DN đầu tư hạ tầng bài bản, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho các DN, cơ sở sản xuất thứ cấp vào SXKD, góp phần giúp Thanh Thủy phát triển công nghiệp bền vững.