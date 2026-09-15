Cụm công nghiệp Quảng Tâm trước nguy cơ tái lấn chiếm

Một số diện tích đất đã được thu hồi nhưng người dân quay lại trồng bắp

Đầu tháng 9, theo ghi nhận của phóng viên tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (Cụm công nghiệp) Quảng Tâm, khu vực này đang xuất hiện dấu hiệu tái lấn chiếm.

Tại đây, có nơi người dân trồng cà phê, trồng bắp, có khu vực phát dọn cỏ, chăm sóc vườn cây cũ. Một số vị trí còn được san lấp, dựng lán, chòi tạm. Điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động ngăn chặn từ sớm, tránh để các hành vi sử dụng đất trái phép phát sinh thành điểm nóng mới.

Theo tìm hiểu, Cụm Công nghiệp Quảng Tâm có nguồn gốc đất lâm nghiệp, sau đó được chuyển đổi để thực hiện dự án. Đến năm 2010, khu đất được xác định là đất sạch để triển khai quy hoạch.

Từ năm 2012 - 2019, khu đất được giao Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận thuê thực hiện dự án. Tuy nhiên, do năng lực quản lý yếu kém, doanh nghiệp để xảy ra tình trạng người dân chiếm đất, sang nhượng trái phép.

Một căn chòi tạm được dựng trên vị trí căn nhà cũ trước đó đã bị cưỡng chế, phá bỏ

Qua kiểm tra, địa phương xác định 63 trường hợp vi phạm, với tổng diện tích 32,26 ha. Các trường hợp vi phạm được tuyên truyền, vận động trả lại đất. Đối với những trường hợp không chấp hành, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế.

Cụ thể, từ năm 2022 - 2024, chính quyền các cấp thực hiện 4 đợt cưỡng chế, thu hồi toàn bộ 32,26 ha. Sau đó, đất được cắm cọc, rào dây thép gai và bàn giao cho địa phương quản lý, tạo quỹ đất sạch để thực hiện quy hoạch.

Tuy nhiên, theo UBND xã Tuy Đức, trong thời gian khu đất chưa được đưa vào sử dụng, nguy cơ người dân quay trở lại canh tác, sử dụng trái phép vẫn còn.

Đáng chú ý, trong thời gian Nhà nước triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số trường hợp đã quay lại, chiếm dụng phần đất đã bị thu hồi.

Cây cà phê mới được trồng lại trên đất thuộc quản lý của UBND xã Tuy Đức

Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức dự báo, trong thời gian tới, tình hình lấn chiếm, tái lấn chiếm đất tại Cụm Công nghiệp Quảng Tâm tiếp tục diễn biến phức tạp.

Qua công tác nắm tình hình, có dấu hiệu cho thấy một số đối tượng tuyên truyền, lôi kéo, kích động các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm đất, gây khó khăn cho công tác quản lý, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Hữu Lực, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi sử dụng đất trái phép. Đồng thời, xã kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án tại cụm công nghiệp.

Đây cũng là mong muốn của nhiều hộ dân địa phương. Người dân kỳ vọng khi cụm công nghiệp được đầu tư, đi vào hoạt động, người dân địa phương sẽ có thêm cơ hội việc làm, ổn định sinh kế.

Chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất với các trường hợp vi phạm

Anh Hồ Quốc Dũng, người dân địa phương, cho biết: “Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, triển khai dự án. Khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động, người dân địa phương sẽ có thêm việc làm, có thu nhập ổn định, đồng thời khu vực cũng sẽ ổn định hơn về an ninh, trật tự”.

Thực tế cho thấy, việc sớm đưa quỹ đất vào sử dụng đúng mục đích là giải pháp căn cơ để ngăn nguy cơ tái lấn chiếm. Khi một dự án được triển khai, đất sạch được đưa vào khai thác, giá trị của quỹ đất sẽ được phát huy, đồng thời giảm áp lực cho địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ.