Nhu cầu mặt bằng sản xuất ngày càng cấp thiết

Quá trình đô thị hóa và yêu cầu cải thiện môi trường sống đang thúc đẩy Hà Nội tổ chức lại không gian sản xuất. Nhiều cơ sở hoạt động lâu năm trong nội đô gặp hạn chế về diện tích, giao thông, khả năng mở rộng, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và bảo vệ môi trường.

Ngày 26/11/2025, HĐND TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết số 487/NQ-HĐND về danh mục di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục và trụ sở cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không còn phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô (đợt 1). Chủ trương này đặt ra nhu cầu bố trí địa điểm sản xuất phù hợp.

Đối với doanh nghiệp, di dời không đơn thuần là chuyển nhà xưởng sang một địa chỉ mới. Quá trình này còn liên quan tới tổ chức dây chuyền, bố trí lao động, bảo đảm nguồn cung nguyên liệu và duy trì quan hệ với khách hàng. Nếu địa điểm mới không thuận tiện, doanh nghiệp có thể phải gánh thêm chi phí vận chuyển, quản lý và thời gian đi lại.

Bài toán càng rõ với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), nhóm thường có nguồn lực đầu tư hạn chế nhưng cần mặt bằng đáp ứng yêu cầu sản xuất ổn định. Điều quan trọng là vị trí thuận lợi, hạ tầng phù hợp và chi phí vận hành.

Vì vậy, nhu cầu của thị trường không chỉ nằm ở diện tích đất công nghiệp, mà còn ở vấn đề địa điểm sản xuất có thể đáp ứng nhu cầu thực tế của nhiều nhóm doanh nghiệp hay không.

HANIP 1 và lợi thế tại cửa ngõ phía Nam

Trong bối cảnh đó, Cụm công nghiệp Phượng Dực 2, tên thương mại HANIP 1, được thành lập theo Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 5/8/2026 của UBND TP. Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 71,3ha, tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.626 tỷ đồng.

Quy mô này mở ra khả năng bổ sung không gian sản xuất tập trung tại phía Nam Thủ đô, nơi có nhu cầu kết nối giữa thị trường Hà Nội với các địa bàn công nghiệp lân cận. Việc triển khai cụ thể phải tuân thủ các phê duyệt theo quy định.

Sơ đồ minh họa vị trí Cụm công nghiệp HANIP 1 và định hướng kết nối giao thông khu vực phía Nam Hà Nội (một số hạ tầng thể hiện theo quy hoạch)

Một lợi thế đáng chú ý của HANIP 1 là vị trí tiếp giáp tuyến ĐT429 và đường Phượng Dực - Văn Hoàng, kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21B, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và trục Cienco 5. Những tuyến đường này tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các thị trường tiêu thụ, nguồn cung vật tư và mạng lưới giao thông liên vùng.

Với các ngành cơ khí, bao bì, thiết bị điện, nội thất hay sản xuất phụ trợ, khoảng cách đến khách hàng và đối tác thường ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng. Vị trí thuận lợi có thể giúp giảm thời gian luân chuyển hàng hóa, tăng khả năng phối hợp giữa nhà sản xuất với các đơn vị cung ứng và phân phối.

HANIP 1 còn có tiềm năng liên kết với hệ sinh thái công nghiệp Đồng Văn tại Ninh Bình và những khu vực sản xuất phụ cận. Khi các khu công nghiệp lớn phát triển, nhu cầu về doanh nghiệp vệ tinh, linh kiện, bao bì, nguyên vật liệu, gia công và dịch vụ hỗ trợ cũng tăng theo. Đây là cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp vệ tinh.

Bên cạnh kết nối giao thông, khu vực Phượng Dực và vùng phụ cận có hoạt động sản xuất, gia công và ngành nghề truyền thống. Nguồn lao động tại chỗ là yếu tố để doanh nghiệp cân nhắc khi lựa chọn địa điểm, đặc biệt với các khâu sản xuất cần nhiều nhân lực.

Hướng tới môi trường sản xuất ổn định, bền vững

Yêu cầu của doanh nghiệp hiện nay không dừng ở việc tìm được đất hoặc nhà xưởng. Các yếu tố như PCCC, xử lý chất thải, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ vận hành ngày càng có vai trò quan trọng. Một địa điểm phù hợp cần tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư máy móc, tổ chức sản xuất và phát triển lâu dài.

Theo định hướng phát triển, HANIP 1 hướng tới môi trường sản xuất tập trung, quan tâm đến điều kiện hạ tầng và khả năng hỗ trợ doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể sẽ phụ thuộc vào quy hoạch, thủ tục đầu tư và những phê duyệt tiếp theo của cơ quan có thẩm quyền.

Phối cảnh minh họa Cụm công nghiệp HANIP 1 tại phía Nam Hà Nội.

Trong dài hạn, hiệu quả của cụm công nghiệp không chỉ được đo bằng quy mô diện tích mà còn bằng khả năng kết nối thị trường, đáp ứng yêu cầu quản lý và giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả. Với quy mô 71,3ha cùng vị trí tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, HANIP 1 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thiếu mặt bằng sản xuất, tạo thêm dư địa cho quá trình tái cấu trúc công nghiệp của Thủ đô và nhu cầu phát triển bền vững.

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Hà Nội)