Cụm công nghiệp - Đòn bẩy chuyển mình nông thôn

Hàng nghìn lao động Thanh Hóa có việc làm và thu nhập ổn định ngay tại quê hương nhờ các cụm công nghiệp mới đi vào hoạt động

Dòng chảy công nghiệp hóa tại Thanh Hóa không chỉ định hình lại không gian kinh tế mà còn trao cho người nông dân tấm vé bước vào nhịp sống hiện đại, trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển ngay trên chính quê hương mình.

Tại Cụm Công nghiệp Minh Tiến thuộc xã Minh Sơn, nhịp độ thi công và sản xuất đang minh chứng cho sức hút của một không gian công nghiệp kiểu mới. Được thành lập vào tháng 6/2024 với quy mô 7ha và tổng vốn 52 tỷ đồng do CTCP HVG Holdings làm chủ đầu tư, nơi đây hướng tới các ngành nghề có giá trị gia tăng cao. Điểm nhấn nổi bật của cụm là dự án Nhà máy Đồ chơi Liên Hưng Việt Nam với số vốn 300 tỷ đồng trên diện tích 3,5ha. Được trang bị hệ thống máy móc tiên tiến để phục vụ xuất khẩu, nhà xưởng đi vào hoạt động không chỉ mang theo công nghệ hiện đại mà còn trực tiếp giải quyết bài toán việc làm cho hơn 2.000 lao động. Bà Phạm Thị Thu, Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn khẳng định, hạ tầng kết nối đồng bộ cùng các dự án hiệu quả đang củng cố niềm tin mạnh mẽ cho nhà đầu tư, đồng thời tạo bệ phóng thu nhập ổn định cho cư dân bản địa.

Nếu Minh Tiến là bức tranh đang trên đà hoàn thiện thì tại Cụm Công nghiệp Hòa Lộc, xã Hoa Lộc, nhịp sống công nghiệp sầm uất đã hiện hữu rõ nét. Toàn bộ 19ha do Công ty TNHH MTV HT Thái Sơn đầu tư hạ tầng đã thu hút thành công 5 dự án sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu trong đó là Công ty TNHH May Việt Phát Việt Nam. Việc mạnh tay đầu tư hệ thống thiết bị đồng bộ để gia công hàng may mặc xuất khẩu sang Nhật Bản và Singapore đã giúp nâng tầm năng lực sản xuất của địa phương. Đối với những công nhân như chị Lê Thị Thúy, sự xuất hiện của nhà máy là một bước ngoặt thiết thực. Công việc ổn định ngay gần nhà giúp chị bảo đảm nguồn thu nhập hằng tháng, đồng thời có thời gian chăm lo cho gia đình, con cái là những giá trị vô hình mà các chuyến "ly hương" làm ăn xa khó lòng mang lại.

Bức tranh không gian sản xuất tại Thanh Hóa đang được mở rộng với những tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh hiện có 51 cụm công nghiệp đang triển khai đầu tư với tổng diện tích gần 1.800ha, tổng vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng; trong đó 19 cụm đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Cùng với 11 khu công nghiệp đang hoạt động, mạng lưới này không chỉ tạo ra của cải vật chất trực tiếp mà còn kích hoạt một hệ sinh thái kinh tế vệ tinh mạnh mẽ.

Sự thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở trong các nhà xưởng, mà lan tỏa ra cộng đồng dân cư. Xung quanh các khu, cụm công nghiệp, dễ dàng nhận thấy những ngôi nhà khang trang mọc lên nhờ các dịch vụ phụ trợ. Quan trọng hơn, không gian sản xuất mới đang thúc đẩy một cuộc chuyển đổi về tư duy. Những hộ nông dân thuần túy nay đã nhạy bén kinh doanh dịch vụ, học cách quản lý dòng tiền, ứng dụng thanh toán điện tử QR code... Sự thay đổi âm thầm này đang hình thành một thế hệ doanh nhân vi mô ngay tại các vùng quê, chứng minh rằng những cơ hội kinh tế mới không đòi hỏi nguồn vốn đồ sộ mà vẫn giúp người dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Tuy nhiên, cơ hội luôn song hành cùng thách thức. Nhịp sống mới kéo theo sự tập trung đông đảo của người lao động, tạo ra sức ép không nhỏ lên hạ tầng giao thông, môi trường sinh thái, nhà ở công nhân và các dịch vụ xã hội. Để những khu, cụm công nghiệp thực sự là động lực phát triển bền vững, công tác quy hoạch cần đi trước một bước, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội. Suy cho cùng, đích đến cuối cùng của công nghiệp hóa không đơn thuần là đếm số lượng doanh nghiệp hay đo lường quy mô xuất khẩu, mà là nâng tầm chất lượng sống, kiến tạo một tương lai thịnh vượng và bền vững cho mọi người dân.