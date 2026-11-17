Nhiều cụm công nghiệp thế hệ mới tại Hải Phòng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ảnh: minh họa

Động lực mới cho công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của Hải Phòng. Bên cạnh các khu công nghiệp quy mô lớn, thành phố cần thêm mặt bằng sản xuất linh hoạt, hạ tầng đồng bộ, chi phí hợp lý để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Ông Phạm Tuấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 15,13%, duy trì mức tăng hai con số và đạt mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp. Chế biến, chế tạo chiếm 97% cơ cấu công nghiệp, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Theo ông Phạm Tuấn Hải, cụm công nghiệp có vai trò tạo mặt bằng sản xuất, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, yêu cầu không chỉ là địa điểm đặt nhà máy, mà còn gồm hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, diện tích phù hợp, chi phí hợp lý và kết nối thuận lợi với khách hàng, nhà cung cấp.

Vì vậy, cụm công nghiệp cần được phát triển như không gian sản xuất và kết nối doanh nghiệp. Ngành, nghề tiếp nhận phải phù hợp định hướng công nghiệp, công nghệ, hiệu quả sử dụng đất và yêu cầu môi trường. Ưu tiên doanh nghiệp linh kiện, phụ tùng, vật liệu và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng liên kết với cơ sở hiện hữu sẽ giúp giảm logistics, rút ngắn thời gian giao hàng.

Hải Phòng đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 23/7/2026, tập trung nâng năng lực doanh nghiệp, tăng liên kết sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI.

Trong bối cảnh đó, các cụm công nghiệp đầu tư bài bản có thể bổ sung nguồn cung mặt bằng, nhất là với doanh nghiệp không cần diện tích lớn. Cụm công nghiệp An Phụ, do Công ty cổ phần đầu tư Newland - Chi nhánh Hải Dương làm chủ đầu tư, được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu này.

Ông Nguyễn Hữu Khuyến, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Newland - Chi nhánh Hải Dương cho biết, doanh nghiệp hiện đầu tư hai cụm công nghiệp: An Phụ tại thị xã Kinh Môn cũ và Tân Phong tại huyện Ninh Giang, Hải Dương cũ. An Phụ được triển khai trên địa bàn phường Trần Liễu và phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng.

Dự án có quy mô gần 47,4 ha, tổng mức đầu tư hơn 695 tỷ đồng, trong đó hơn 31,7 ha là đất công nghiệp. Được định hướng thành khu sản xuất tập trung, An Phụ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo nền tảng tiếp nhận doanh nghiệp và hình thành cộng đồng sản xuất có quan hệ bổ trợ.

Theo ông Nguyễn Hữu Khuyến, nhà đầu tư đã sẵn sàng triển khai; chính quyền địa phương và các sở, ngành Hải Phòng quan tâm hỗ trợ. Chủ đầu tư cùng đơn vị phân phối DTJ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp thứ cấp xây dựng nhà máy, sản xuất, kinh doanh tại An Phụ.

Dự án hướng tới thu hút doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và đóng góp ngân sách, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phường Trần Liễu và Hải Phòng.

Kết nối chuỗi giá trị

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Hạ tầng, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) nhận định, việc hợp nhất Hải Dương với Hải Phòng mở ra dư địa phát triển mới. Nền tảng công nghiệp của Hải Dương kết hợp lợi thế cảng biển, logistics và dịch vụ của Hải Phòng có thể tạo thêm động lực tăng trưởng.

Ông Phạm Tuấn Hải, Phó giám đốc Sở Công thương TP. Hải Phòng

Ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết, kim ngạch xuất khẩu Hải Phòng sau 9 tháng tăng trưởng trên 15%; logistics và kết nối sản xuất là lợi thế cần phát huy.

Kinh Môn cũ có thế mạnh về thép, vật liệu và nguyên liệu thô. Kết nối với cơ khí chính xác, gia công kim loại, điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ, nhựa, bao bì và kho dịch vụ có thể hình thành hệ sinh thái đa dạng. Logistics giúp luân chuyển nguyên liệu, bán thành phẩm, hàng hóa và nâng hiệu quả sản xuất.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, nhiều cụm công nghiệp thế hệ mới được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngược lại, khu công nghiệp lớn thường hướng tới tập đoàn đa quốc gia, với diện tích thuê tối thiểu từ 2-5 ha trở lên và giá cao, chưa hẳn phù hợp doanh nghiệp vệ tinh, nhà cung ứng cấp 2, cấp 3.

"Cụm công nghiệp có lợi thế khi cung cấp diện tích linh hoạt, hạ tầng đạt chuẩn và dịch vụ phù hợp, giúp doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng, nâng cấp công nghệ, tham gia mạng lưới cung ứng. Sức hút còn phụ thuộc tiến độ hạ tầng, chất lượng vận hành và khả năng hỗ trợ nhà đầu tư", ông Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.

Tại chương trình xúc tiến đầu tư An Phụ do Newland phối hợp DTJ Industrial tổ chức, bà Trần Thị Tình, Chủ tịch UBND phường Trần Liễu, TP. Hải Phòng cho biết, việc hợp nhất với tỉnh Hải Dương tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy lợi thế công nghiệp, cảng biển, logistics, giao thông và nhân lực.

Kết nối khu vực sản xuất với cảng biển, logistics và trung tâm kinh tế mở ra cơ hội hình thành chuỗi liên kết có giá trị gia tăng. Theo bà Trần Thị Tình, công nghiệp cần phát triển theo chiều sâu, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực, trình độ công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Địa phương xác định An Phụ vừa là dự án hạ tầng, vừa góp phần mở rộng không gian sản xuất, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và cơ hội kinh doanh.

Để An Phụ thành điểm đến hấp dẫn, bà Trần Thị Tình nhấn mạnh, sự phối hợp giữa chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp sản xuất và chính quyền. Phường Trần Liễu xác định cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp là trách nhiệm thường xuyên.

Ông Phạm Tuấn Hải đề nghị, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hạ tầng đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu môi trường, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật. Đây là nền tảng để cụm công nghiệp vận hành ổn định, tạo niềm tin cho doanh nghiệp thứ cấp.

Chủ đầu tư cần minh bạch mặt bằng, tiến độ, chi phí, dịch vụ; bố trí diện tích thuê và nhà xưởng phù hợp từng nhóm doanh nghiệp. Thông tin rõ ràng giúp nhà đầu tư chủ động kế hoạch và thời điểm vận hành nhà máy.

Hiệu quả cụm công nghiệp không chỉ nằm ở tỷ lệ lấp đầy, mà còn ở liên kết sản xuất, chất lượng doanh nghiệp và đóng góp địa phương. An Phụ chỉ có sức hút bền vững khi hạ tầng đồng bộ, thủ tục thuận lợi, môi trường được kiểm soát và kết nối doanh nghiệp thực chất.

Trong bối cảnh Hải Phòng mở rộng không gian phát triển, An Phụ có thể bổ sung quỹ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tăng cường khả năng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.