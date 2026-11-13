Cụm công nghiệp An Phụ chào thuê 31,7 ha đất, mục tiêu lấp đầy 50% trong năm 2027

Các đại biểu, khách mời tham dự sự kiện. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Ngày 12/11, tại phường Trần Liễu (Hải Phòng), CTCP Đầu tư Newland - chủ đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ, phối hợp với CTCP Đầu tư và Phân phối DTJ (DTJ Industrial), đơn vị phân phối độc quyền, tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ với chủ đề "Điểm đến đầu tư sản xuất mới tại Hải Phòng".

Tham dự chương trình có đại diện Sở Công Thương Hải Phòng, lãnh đạo phường Trần Liễu, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bước chuyển sang giai đoạn thu hút nhà đầu tư thứ cấp

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tuấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố trong 10 tháng năm 2026 tăng 15,13%, duy trì đà tăng trưởng hai con số và đạt mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp; trong đó, ngành chế biến, chế tạo chiếm 97% cơ cấu công nghiệp.

Theo ông Hải, việc tổ chức xúc tiến đầu tư vào thời điểm này đánh dấu bước chuyển của Cụm công nghiệp An Phụ từ giai đoạn xây dựng hạ tầng sang giai đoạn thu hút nhà đầu tư thứ cấp, có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ lấp đầy của dự án.

Ông Phạm Tuấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhu cầu về địa điểm sản xuất có hạ tầng đồng bộ, diện tích phù hợp, chi phí hợp lý và khả năng kết nối đang ngày càng rõ nét.

Ông Hải đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng theo tiến độ được phê duyệt, bảo đảm các điều kiện về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Chủ đầu tư cũng cần minh bạch thông tin về mặt bằng, tiến độ, chi phí và dịch vụ, đồng thời nghiên cứu phương án diện tích thuê, nhà xưởng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp.

Hải Phòng đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố giai đoạn 2026–2035 theo Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 23/7/2026, với định hướng nâng cao năng lực doanh nghiệp, tăng liên kết sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn thành phố ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đến tháng 10/2026, Hải Phòng có 1.895 dự án FDI còn hiệu lực đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký khoảng 54,05 tỷ USD; từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công 9 cụm công nghiệp và 7 khu công nghiệp.

Địa phương cam kết hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục đầu tư

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Tình, Chủ tịch UBND phường Trần Liễu, cho biết Cụm công nghiệp An Phụ không đơn thuần là một dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, mà là một bộ phận trong quá trình mở rộng không gian sản xuất, thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Theo bà Tình, dự án có ba lợi thế nổi bật: vị trí kết nối thuận lợi với Quốc lộ 17B, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các đầu mối logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; quỹ đất công nghiệp được quy hoạch tập trung với thời hạn hoạt động 50 năm; và khả năng hình thành liên kết sản xuất khi định hướng thu hút công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử và công nghiệp nhẹ.

"Đối với một cụm công nghiệp, thành công không chỉ được đo bằng diện tích đất cho thuê hay tỷ lệ lấp đầy, mà quan trọng hơn là chất lượng các dự án được thu hút, hiệu quả sử dụng đất, giá trị sản xuất tạo ra, việc làm và thu nhập của người lao động".

Bà Trần Thị Tình, Chủ tịch UBND phường Trần Liễu, TP Hải Phòng

Bà Tình đề nghị chủ đầu tư Newland bảo đảm tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy.

Đơn vị phân phối DTJ Industrial được đề nghị không chỉ giới thiệu quỹ đất, mà phải chủ động tìm hiểu nhu cầu, khả năng tài chính, ngành nghề, công nghệ và kế hoạch triển khai của từng doanh nghiệp.

UBND phường Trần Liễu cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phường cũng cam kết tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà cho doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp cần một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có thể dự báo; còn chính quyền cần những nhà đầu tư có năng lực, có trách nhiệm và thực hiện đúng cam kết," bà Tình nói.

Giới thiệu về dự án, ông Nguyễn Hữu Khuyến, Giám đốc CTCP Đầu tư Newland – Chi nhánh Hải Dương, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án Cụm công nghiệp An Phụ đã được khởi công ngày 19/12/2025 và đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Khuyến, Giám đốc CTCP Đầu tư Newland – Chi nhánh Hải Dương giới thiệu về dự án. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Theo ông Khuyến, dự kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất công nghiệp của dự án trước ngày 31/12/2026; hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2027.

"Chủ đầu tư cam kết sẽ đồng hành cùng các đơn vị trong quá trình hoàn thiện các thủ tục cho đến khi xây dựng hoàn thành dự án, đưa dự án vào sản xuất kinh doanh," ông Khuyến khẳng định.

Nhu cầu mặt bằng từ làn sóng dịch chuyển và di dời cơ sở sản xuất

Tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch – Trưởng ban Hạ tầng Công nghiệp, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) phân tích, chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của cạnh tranh Mỹ – Trung, xung đột địa chính trị và chính sách thuế quan, với các chiến lược đa dạng hóa sản xuất.

Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn dịch chuyển này. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Hải Phòng tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước; thu hút FDI đạt 3,64 tỷ USD, tăng 64,4% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch – Trưởng ban Hạ tầng Công nghiệp, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Một nguồn cầu mặt bằng đáng chú ý khác đến từ trong nước: theo số liệu được trình bày tại chương trình, hiện có 417 cơ sở sản xuất, nhà xưởng tại 5 quận trung tâm của Hải Phòng (cũ) cần di dời, và lộ trình di dời các cơ sở sản xuất phát thải gây ô nhiễm ra khu sản xuất tập trung được đặt ra đến năm 2028.

Theo ông Khánh, khi lựa chọn địa điểm đầu tư, doanh nghiệp quan tâm tới 8 nhóm tiêu chí: vị trí và kết nối; diện tích lô đất; hạ tầng kỹ thuật; điện; nước và xử lý nước thải; pháp lý; môi trường; và khả năng mở rộng.

Giới thiệu về dự án tại chương trình, bà Trần Thị Thu Hiền, Tổng giám đốc DTJ Industrial - đơn vị phân phối độc quyền của dự án, cho biết DTJ Industrial tiếp nhận nhu cầu đầu tư, sàng lọc yêu cầu về ngành nghề, diện tích và hạ tầng của từng doanh nghiệp; phối hợp với chủ đầu tư Newland xác minh thông tin sản phẩm, tư vấn phương án thuê phù hợp và sắp xếp khảo sát thực địa cho nhà đầu tư.

Theo bà Hiền, dự án được quy hoạch với 29 lô đất công nghiệp diện tích 5.000 - 18.000 m2, hạ tầng kỹ thuật đầu tư đồng bộ đến từng lô đất, phù hợp với nhu cầu đặt nhà máy của doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Tổng giám đốc DTJ Industrial phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Về chính sách bán hàng, giá thuê ưu đãi 100 USD/m2 được áp dụng cho 5 suất đăng ký đầu tiên trong vòng 48 giờ sau sự kiện; phí quản lý hạ tầng là 0,5 USD/m2/năm và được miễn trong 12 tháng đầu. Lộ trình thanh toán được chia thành 5 đợt, và nhà đầu tư có thể tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng lên tới 70% giá trị hợp đồng.

Doanh nghiệp tham dự quan tâm mặt bằng dài hạn

Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến mặt bằng sản xuất tại Cụm công nghiệp An Phụ, đặc biệt là khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn và chi phí thuê đất phù hợp.

Ông Nguyễn Thế Uy, Giám đốc Công ty Kim loại HTU (Hải Phòng) cho biết, doanh nghiệp đang dự kiến đầu tư khoảng 5.000 m2 mặt bằng tại Cụm công nghiệp An Phụ với thời hạn thuê 50 năm để triển khai hoạt động sản xuất cơ khí đúc; theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ triển khai xây dựng nhà xưởng từ đầu năm 2027 nếu các điều kiện đầu tư được đáp ứng.

Theo ông Uy, qua tìm hiểu, doanh nghiệp đánh giá mức giá tại cụm công nghiệp tương đối phù hợp với nhu cầu đầu tư; bên cạnh yếu tố chi phí mặt bằng, doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả đầu tư trong dài hạn.

Phối cảnh dự án Cụm công nghiệp An Phụ. Ảnh: DTJ Industrial.

Dự án Cụm công nghiệp An Phụ Vị trí: phường Trần Liễu và phường Kinh Môn (Hải Phòng), tiếp giáp Quốc lộ 17B; cách Quốc lộ 5 khoảng 1 km, Quốc lộ 18 khoảng 13 km, cảng Phú Thái khoảng 2 km, sân bay Cát Bi khoảng 30 km, cảng nước sâu Lạch Huyện và Đình Vũ khoảng 35 - 40 km. Quy mô: tổng diện tích 47,4 ha, trong đó đất công nghiệp cho thuê 31,7 ha (chiếm 67%); 29 lô đất công nghiệp diện tích 5.000 - 18.000 m2 và 5 lô đất điều hành, dịch vụ; mật độ xây dựng tối đa 70%, chiều cao tối đa 5 tầng. Tổng mức đầu tư: hơn 695 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 50 năm, đến năm 2073. Hạ tầng kỹ thuật: đường trục ngoài rộng 33 - 48 m, đường nội khu rộng 21 - 22,5 m; trạm xử lý nước thải công suất thiết kế 827 m3/ngày đêm; hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy và viễn thông được đầu tư đến từng lô đất. Ngành nghề thu hút: chế biến nông sản, thực phẩm; điện, điện tử, công nghệ cao; cơ khí chế tạo, máy móc; công nghiệp hỗ trợ; dệt may, giày dép; gỗ, giấy, bao bì, nhựa; dược phẩm, nội thất; logistics và nhà xưởng xây sẵn. Các mốc chính: phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tháng 8/2021; khởi công ngày 19/12/2025; Newland và DTJ Industrial ký kết hợp tác phân phối độc quyền ngày 23/10/2026.