Cúm A vào mùa, bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu không thể chủ quan

Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp gia tăng, trong đó có cúm A.

Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm A gây ra, có khả năng lây lan nhanh, nhất là tại trường học, nơi làm việc và những khu vực tập trung đông người.

Chủ động phòng bệnh cúm A để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng

Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn có tâm lý xem cúm A như một đợt cảm lạnh thông thường, tự mua thuốc điều trị tại nhà mà không theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Trong khi đó, bệnh có thể tiến triển nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp và làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Theo khuyến cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, người mắc cúm A thường có biểu hiện sốt cao đột ngột, có thể kèm rét run, đau đầu, đau nhức cơ thể và mệt mỏi.

Các triệu chứng đường hô hấp như ho, đau họng, sổ mũi hoặc nghẹt mũi cũng thường xuất hiện. Một số trường hợp, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể bị buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Không phải trường hợp nào mắc cúm A cũng diễn biến nặng, nhưng bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp. Ở trẻ nhỏ, một số trường hợp nặng còn có thể xuất hiện biến chứng viêm não, đe dọa tính mạng.

Những người cần đặc biệt cảnh giác gồm trẻ dưới 5 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai và người mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi hoặc suy giảm miễn dịch. Đây là những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng khi nhiễm virus cúm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, khi có triệu chứng nghi ngờ cúm A, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh và được chỉ định xét nghiệm khi cần.

Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương án điều trị, hạn chế nguy cơ bệnh chuyển nặng.

Đặc biệt, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, lơ mơ, rối loạn ý thức, co giật, tím tái môi hoặc đầu chi.

Tình trạng mất nước nghiêm trọng hay các triệu chứng đột ngột diễn biến xấu cũng không được xem nhẹ.

Bên cạnh việc nhận biết triệu chứng, chủ động phòng bệnh là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Người dân được khuyến cáo tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm theo hướng dẫn của ngành Y tế; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, khi đến nơi đông người và cơ sở y tế.

Khi ho hoặc hắt hơi, cần che kín miệng, mũi, hạn chế tiếp xúc gần với người khác. Người đang mắc bệnh nên hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc với những người có nguy cơ cao để giảm khả năng lây lan trong cộng đồng.

Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý và giữ không gian sống thông thoáng.

Một lưu ý quan trọng là người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus, kháng sinh hoặc các loại thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus cúm A, việc sử dụng không đúng cách không những không giúp khỏi bệnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ kháng kháng sinh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, cúm A không phải lúc nào cũng gây nguy hiểm, nhưng sự chủ quan trước các triệu chứng ban đầu có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm thăm khám và xử trí phù hợp.

Đặc biệt, với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh lý nền, việc theo dõi sát sức khỏe và tiếp cận cơ sở y tế kịp thời là rất cần thiết.

Nhận biết đúng dấu hiệu, không tự ý điều trị và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trong mùa cúm.