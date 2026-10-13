Cúm A tăng nhanh, bác sĩ cảnh báo nhóm người dễ nguy kịch

Bên trong phòng cấp cứu, bà Chử Thị Năm (ở Tây Mỗ, Hà Nội) túc trực bên cháu ngoại T.N.M.A. (2 tuổi), vừa nhập viện vì cúm A. Trước đó, trẻ sốt khoảng 39 độ C. Gia đình đã cho uống thuốc hạ sốt nhưng thân nhiệt chưa giảm. Khi thuốc chưa kịp phát huy tác dụng, bé bất ngờ xuất hiện co giật, người nhà lập tức đưa đến bệnh viện.

Cơn co giật bất ngờ giữa lúc sốt cao

Từng chăm sóc 4 người cháu, đồng thời chủ động tìm hiểu kiến thức qua sách và các phương tiện truyền thông, bà Năm cho biết đã cố gắng xử trí khi thấy cháu sốt cao, co giật.

"Khi thấy cháu co giật, tôi cởi bớt quần áo, đặt cháu nằm nghiêng, để tay chân thoải mái và chườm vùng đầu, nách. Sau một lúc, khi cháu không còn co giật, tôi dùng thuốc hạ sốt đặt hậu môn và thân nhiệt của cháu giảm dần", bà kể.

Cháu gái 2 tuổi sốt 39 độ C rồi co giật, bà Chử Thị Năm vội xử trí tại nhà trước khi đưa bé đến viện. Trẻ được xác định mắc cúm A. Ảnh: NH.

Sau khi nhập viện, bé M.A. được bác sĩ tiếp tục theo dõi do sốt cao và có biểu hiện co giật. Theo bà Năm, sức khỏe của cháu hiện cải thiện. Nếu tình trạng ổn định, không xuất hiện dấu hiệu bất thường, bé có thể được xuất viện.

Trường hợp của bé M.A. là một trong những ca bệnh được ghi nhận trong bối cảnh số trẻ mắc cúm A tăng nhanh tại Hà Nội. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ đến khám và điều trị cúm A tăng liên tục qua các tuần: từ 106 ca ở tuần 35 lên 249 ca ở tuần 37, 319 ca ở tuần 38, 552 ca ở tuần 39 và 779 ca ở tuần 40.

Trong số này, một số trẻ diễn biến nặng do biến chứng. TS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết đây là thời điểm các bệnh truyền nhiễm như cúm và tay chân miệng thường gia tăng. Trẻ quay trở lại trường học, tiếp xúc với nhiều người hơn, khiến nguy cơ lây lan mầm bệnh tăng so với những thời điểm khác.

Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị khoảng 40 ca cúm và 20-30 ca tay chân miệng. Phần lớn bệnh nhi dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm ngoái, song theo bác sĩ, đây là đặc điểm thường gặp của các bệnh truyền nhiễm theo mùa.

"So với những năm trước, diễn biến cúm năm nay chưa ghi nhận điểm bất thường. Người bệnh vẫn có các triệu chứng điển hình như sốt cao khó hạ, ho nhiều và biểu hiện viêm đường hô hấp. Một số trường hợp có thể tiến triển thành biến chứng nguy hiểm", TS.BS Đỗ Thiện Hải nói.

Cúm A đẩy người cao tuổi vào nguy kịch

Không chỉ trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền cũng đối mặt với nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm. ThS.BS nội trú Lê Thị Huyền, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết gần đây, đơn vị ghi nhận nhiều bệnh nhân nhập viện do cúm, đặc biệt là cúm A.

Bệnh nhân cúm A nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BVCC.

Trong đó, một bệnh nhân 73 tuổi mắc cúm A rơi vào tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng, phải đặt ống nội khí quản. Một trường hợp khác là người đàn ông 72 tuổi bị viêm phổi nặng, phải hỗ trợ thở máy dù đã hết sốt sau ba ngày điều trị. Tại khoa Nhi của bệnh viện, khoảng 10 trẻ mắc cúm cũng đang được điều trị.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay số bệnh nhân đến khám và nhập viện do cúm A, cúm B tại đây cũng có xu hướng tăng, trong đó cúm A chiếm khoảng 90%.

Khoa Bệnh nghề nghiệp - Cơ xương khớp - Truyền nhiễm đang điều trị khoảng 30 bệnh nhân cúm nặng. Nhiều người có bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc đang chạy thận, lọc máu.

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, lây chủ yếu qua các hạt dịch tiết khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Những triệu chứng thường gặp gồm sốt, ho, đau họng, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi.

Ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, cúm có thể gây viêm phổi, làm nặng thêm bệnh lý nền, dẫn đến suy hô hấp và các biến chứng nguy hiểm.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, số bệnh nhân đến khám và nhập viện do cúm A, cúm B tại đây cũng có xu hướng tăng, trong đó cúm A chiếm khoảng 90%. Ảnh: Đinh Hà.

Bác sĩ Thiện Hải khuyến cáo phụ huynh bảo đảm chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, cho trẻ uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Việc bổ sung vitamin nên phù hợp với nhu cầu của trẻ, tránh tự ý sử dụng các chế phẩm khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

"Thuốc kháng virus cúm có hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng sớm, thường trong vòng 48 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Trẻ dưới 5 tuổi hoặc có bệnh lý nền cần được đưa đi khám sớm để bác sĩ đánh giá và lựa chọn phương án điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine cúm hàng năm, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên vệ sinh tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng bệnh. Người mắc cúm nên chủ động tránh tiếp xúc với người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm, nhất là cho trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Khi trẻ em hoặc người thuộc nhóm nguy cơ cao xuất hiện triệu chứng nghi ngờ cúm, gia đình nên đưa người bệnh đi khám sớm, không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, tím tái, đau tức ngực, lơ mơ, kích thích bất thường hoặc sức khỏe xấu đi nhanh chóng cần được xử trí y tế ngay. Với trẻ em, các biểu hiện như rút lõm lồng ngực, li bì, co giật, không uống được hoặc có dấu hiệu mất nước cũng là những cảnh báo nguy hiểm.