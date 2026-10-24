Cúm A tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng

Hàng trăm ca bệnh cúm nhập viện mỗi tuần

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thời gian gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận điều trị trung bình 200 - 300 trường hợp mắc cúm mỗi tuần. Đáng lưu ý, ở những người có bệnh lý nền hoặc sức khỏe suy giảm, cúm có thể khiến bệnh sẵn có trở nặng, làm phức tạp và kéo dài quá trình điều trị.

Tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, các bác sĩ đã tiếp nhận những trường hợp cúm A diễn biến nặng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân cúm đến khám và nhập viện xu hướng tăng trong các tuần gần đây. Tại khoa Nhi, trung bình có 7 - 10 bệnh nhi nội trú do nhiễm cúm nặng, trong đó có các trường hợp viêm phổi, khó thở. Đáng lưu ý, với người cao tuổi có bệnh nền nhiễm cúm, BV đã ghi nhận ca bệnh nguy kịch.

Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư thăm khám cho bệnh nhân bị cúm A biến chứng nặng phải điều trị hồi sức tích cực. Ảnh BV

Tương tự, Bệnh viện Nhi T.Ư, Bệnh viện Nhi Hà Nội cũng cảnh báo về các biến chứng nguy hiểm do cúm.

Bệnh nhân cúm hiện chiếm khoảng 50% các bệnh nhi nội trú tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội. Tại đây, các trẻ đến khám do nhiễm cúm đã tăng từ cuối tháng 8 vừa qua và hiện ghi nhận khoảng 100 trẻ/ngày được gia đình đưa đến khám test nhanh có nhiễm cúm, trong đó 10 - 20% trẻ cần nhập viện.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn cũng ghi nhận khoảng 2 tuần trở lại đây, số bệnh nhân mắc cúm đến khám và nhập viện tăng mạnh, đặc biệt ở người trẻ tuổi.

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân cúm nhập viện, cùng vài chục trường hợp đến khám, được kê đơn và hướng dẫn theo dõi tại nhà. Trong tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị, cúm A chiếm khoảng 90%, cúm B chiếm khoảng 10%.

Các trường hợp nhập viện chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh lý nền và xuất hiện viêm phổi, suy hô hấp. Nhiều bệnh nhân mắc kèm đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản hoặc suy thận phải lọc máu chu kỳ. Những bệnh lý sẵn có khiến quá trình điều trị phức tạp hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ cảnh báo cúm có thể gây biến chứng nguy hiểm ở trẻ và người già

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua các hạt dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Bệnh thường có các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi. Ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, cúm có thể gây viêm phổi, làm nặng thêm các bệnh lý sẵn có, dẫn đến suy hô hấp và những biến chứng nguy hiểm.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng cúm hằng năm, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng mắc bệnh. Người mắc cúm nên hạn chế tiếp xúc với người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Khi trẻ em hoặc người thuộc nhóm nguy cơ cao xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ cúm, gia đình nên đưa người bệnh đi khám sớm để được đánh giá và hướng dẫn điều trị phù hợp. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, tím tái, đau tức ngực, lơ mơ, kích thích bất thường hoặc sức khỏe xấu đi nhanh chóng. Ở trẻ em, các dấu hiệu như khó thở, rút lõm lồng ngực, li bì, co giật, không uống được hoặc có biểu hiện mất nước cần được xử trí y tế kịp thời.

Các bác sĩ lưu ý, mức độ nặng của cúm không thể chỉ đánh giá qua mức độ sốt. Người bệnh cần được theo dõi sát diễn biến hô hấp và những thay đổi bất thường của sức khỏe để phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng, điều trị kịp thời.

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