Cúm A ở trẻ nhỏ có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), nơi đây vừa tiếp nhận một bệnh nhi 26 tháng tuổi mắc cúm A biến chứng viêm phổi.

Trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện sốt, ho, chảy mũi. Gia đình đã cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện. Khi đến bệnh viện, trẻ sốt cao 40°C, mệt và kém ăn. Qua thăm khám, xét nghiệm và đánh giá hô hấp, bác sĩ xác định trẻ mắc cúm A có biến chứng viêm phổi và chỉ định điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Ảnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn

Theo các bác sĩ, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường gặp, có thể khởi phát với những triệu chứng như sốt, ho, chảy mũi, đau mỏi người, mệt mỏi. Phần lớn trường hợp có thể hồi phục, tuy nhiên bệnh không phải lúc nào cũng diễn biến nhẹ. Ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ còn ít tuổi, cúm có thể tiến triển nặng và gây các biến chứng về đường hô hấp như viêm phổi.

Điều đáng lưu ý là biến chứng của cúm A không chỉ xảy ra ở trẻ em. Người lớn, đặc biệt người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc sức đề kháng yếu, cũng có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm. Viêm phổi, suy hô hấp và một số biến chứng khác có thể xuất hiện nếu bệnh diễn tiến nặng.

Vì vậy, khi có các biểu hiện nghi ngờ cúm như sốt, ho, chảy mũi, mệt mỏi, người bệnh cần theo dõi sát diễn biến. Đặc biệt, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế khi sốt cao kéo dài hoặc khó hạ, mệt nhiều, ăn uống kém, trẻ li bì, ho tăng, thở nhanh, khó thở, tím tái hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường khác.

Hạ sốt có thể giúp cải thiện triệu chứng nhưng không loại bỏ nguyên nhân gây bệnh. Việc đánh giá sớm tình trạng bệnh, nhất là ở trẻ nhỏ và các nhóm có nguy cơ, giúp phát hiện kịp thời các dấu hiệu chuyển nặng và có hướng xử trí phù hợp.

Không nên chủ quan với cúm A khi người bệnh sốt cao, triệu chứng hô hấp tăng lên hoặc tình trạng toàn thân diễn biến xấu. Phòng bệnh chủ động bằng tiêm vắc xin, theo dõi sát khi xuất hiện triệu chứng và thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng.

Một trong những biến chứng đáng lưu ý của cúm là viêm phổi. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể suy hô hấp và xuất hiện các biến chứng khác.

Nguy cơ bệnh nặng không chỉ ở trẻ em mà còn ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc có sức đề kháng kém. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ cúm, người bệnh cần được theo dõi sát.

Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi sốt cao kéo dài hoặc khó hạ, mệt nhiều, ăn uống kém, li bì, ho tăng, thở nhanh, khó thở, tím tái hoặc xuất hiện những biểu hiện bất thường khác.

Hạ sốt giúp cải thiện triệu chứng nhưng không loại bỏ nguyên nhân gây bệnh. Việc đánh giá sớm, đặc biệt ở trẻ nhỏ và nhóm nguy cơ cao, giúp phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng và có hướng xử trí phù hợp.

Để phòng cúm, người dân cần thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh và chủ động tiêm vaccine phòng cúm theo khuyến cáo. Khi có triệu chứng, cần theo dõi diễn biến và thăm khám kịp thời nếu tình trạng sức khỏe xấu đi.

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